नालासोपार्‍यात प्रियकर आणि अल्पवयीन प्रेयसीने जीवन संपवले

सामना ऑनलाईन
|

नालासोपार्‍या प्रेमी जोडप्याने विष प्राशन करून आत्महत्या केली आहे. बुधवारी सकाळी नालासोपारा पश्चिम येथील नाळे गावातील बेणापट्टी गावात ही घटना घडली. आत्महत्येचे नेमके कारण अद्याप स्पष्ट झालेले नाही.

अनिलकेत जाधव (२०) हा तरूण अर्नाळा येथील सहजीवन पाडा परिसरात राहत होता. त्याचे नाळा बेणापट्टी मधील उज्जवा डुबला (१७) नावाच्या तरुणीशी प्रेमसंबध होते. बुधवारी सकाळी ७ च्या सुमारास दोघे नाळे येथील उज्वलाच्या घरात मृतावस्थेत आढळले. त्यांच्या तोंडातून फेस येत होता. त्यांना उपचारासाठी रुग्णालयात दाखल करण्यात आले. मात्र दोघांना मयत घोषीत केले. त्यानी विष प्राशन करून आत्महत्या केली असावी अशी शक्यता नालासोपारा पोलीस ठाण्याचे वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक विशाल वळवी यांनी व्यक्त केली आहे. पंचनामा करून मृतदेह शवविच्छेदनासाठी पाठविण्यात आला आहे

संबंधित बातम्या या पब्लिशरकडून आणखी

काय आहेत सायलेंट हार्ट अटॅकची लक्षणे, जाणून घ्या

निरोगी राहण्यासाठी ‘हे’ सोपे नियम पाळायलाच हवेत, वाचा

Photo – चेटकिणीच्या लूकमधील ‘या’ अभिनेत्रीला ओळखले का?

हृद्याचे आरोग्य उत्तम राखण्यासाठी ही फळे आहेत सर्वात बेस्ट, वाचा

वजन कमी करण्यासाठी तुमच्या आयुष्यात ‘हा’ सकारात्मक बदल करायलाच हवा

बिबट्याच्या हल्यात तीन वर्षाच्या मुलीचा मृत्यू, वनविभागाची दिरंगाई नागरिकांच्या जीवावर

क्रूरतेचा कळस! 12 वीच्या विद्यार्थ्याकडून 18 महिन्यांच्या बाळाची हत्त्या; मृतदेह गुंडाळून पेटीत लपवून ठेवला

Kolhapur News दारूसाठी पैसे दिले नाही म्हणून आईच्या डोक्यात घातला वरवंटा

यंदा कडाक्याची थंडी! हिमालयाचा 86 टक्के भाग बर्फाने झाकलेला, 110 वर्षांतील तिसरी तीव्र थंडी