पंतप्रधान मोदी आज काय घोषणा करणार ? रात्री 8 वाजता निवेदन

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आज रात्री 8 वाजता निवेदन सादर करणार आहेत. लॉकडाऊन घोषित केल्यापासून त्याची मुदत दोनवेळा वाढवण्यात आली आहे. 17 मे पर्यंत देशात लॉकडाऊन वाढवण्यात आला असून तो पुन्हा वाढणार का ? असा प्रश्न अनेकांच्या मनात आहे. पंतप्रधान आपल्या निवेदनात याबाबत बोलण्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे. पंतप्रधानांनी सोमवारी सर्व राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांशी व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे संवाद साधला होता. यावेळी त्यांनी विविध राज्यातील मुख्यमंत्र्यांची लॉकडाऊन वाढवावा अथवा नाही याबाबत त्यांची मते जाणून घेतली होती.

Shri @narendramodi will be addressing the nation at 8 PM this evening.

— PMO India (@PMOIndia) May 12, 2020