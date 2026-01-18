नासाने चार अंतराळवीरांना तत्काळ पृथ्वीवर बोलावले

आंतरराष्ट्रीय अंतराळ स्थानकात असलेल्या चार अंतराळवीरांना नासाने वेळेआधीच पृथ्वीवर बोलावले आहे. या चारपैकी एका अंतराळवीराला डॉक्टरांची गरज होती. या चारही अंतराळवीरांना वैद्यकीय समस्या उद्भवल्याने त्यांना पृथ्वीवर बोलावण्यात आले आहे. चारही अंतराळवीर स्पेसएक्सच्या कॅप्सूलमधून आयएसएसवरून परत आले. यात अमेरिका, रशिया आणि जपानचे अंतराळवीर समाविष्ट आहेत. या मोहिमेत नासाच्या जेना कार्डमन, माईक फिंके, जपानचे किमिया यूई आणि रशियाचे ओलेग प्लाटोनोव्ह यांचा समावेश होता. या सर्वांना ऑगस्ट 2025 मध्ये आयएसएसवर पाठवण्यात आले होते आणि त्यांना फेब्रुवारीच्या अखेरपर्यंत परत यायचे होते.