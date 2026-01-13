Tourist Missing – उत्तर प्रदेशचे चार पर्यटक लडाखमधून बेपत्ता, शोधमोहिम सुरू

सामना ऑनलाईन
|

लडाखमधील पांगोंग सरोवराच्या परिसरातून उत्तर प्रदेशचे चार पर्यटक बेपत्ता झाले आहेत. बेपत्ता झालेले सर्वजण 20 ते 26 वर्षे वयोगटातील तरुण असून मूळचे उत्तर प्रदेशचे रहिवासी आहेत. बचाव पथकांकडून या परिसरात शोधमोहीम सुरू करण्यात आली आहे. हे सर्वजण पांगोंग सरोवराजवळ शेवटचे दिसले होते.

चारही तरुण जम्मू आणि कश्मीरला सहलीला गेले होते. तेथून ते लेह-लडाखला गेले. तरुणांनी 9 जानेवारी रोजी पांगोंग सरोवराजवळून पालकांशी शेवटचा संपर्क साधला होता. त्यानंतर तरुणांशी संपर्क होत नसल्याने त्यांच्या पालकांनी 11 जानेवारी रोजी आग्रा येथील सदर पोलिसांना याबाबत माहिती दिली. त्यानंतर लडाख पोलिसांना कळवण्यात आले. सध्या तरुणांचा शोध सुरू आहे. जयवीर चौधरी (27), शुदांशु फौजदार (25), यश मित्तल (25) आणि शिवम चौधरी (25) अशी बेपत्ता तरुणांची नावे आहेत.

संबंधित बातम्या या पब्लिशरकडून आणखी

जम्मू कश्मीरच्या राजौरीमध्ये अनेक ठिकाणी ड्रोन दिसले, राज्यात हाय अलर्ट

प्रयागराजमध्ये माघ मेळाव्यात भीषण आग, नारायण शुक्ल धाम छावणी जळून खाक

चिप्सचं पाकिट चुकून गॅसवर पडलं; स्फोटात 8 वर्षाच्या मुलाचा डोळा निकामी, नेमकं काय घडलं?

मी काही माता सीता नाही, आध्यात्मिक मार्ग सोडण्याचा हर्षा रिछारियाचा निर्णय

Photo – आदित्य ठाकरे यांचा झंझावात, शिवडीत भव्य बाईक रॅली

Photo – मुंबई रक्षणासाठी बळ मिळू दे! आदित्य-अमित ठाकरे यांचे हुतात्म्यांना अभिवादन

Nanded News – महापालिका निवडणुकीचा प्रचार थंडावला; आता संक्रांत कुणावर? तर्कवितर्क सुरू

Mumbai News – सिगारेट दिली म्हणून पान टपरीवाल्याला जिवंत पेटवलं, आरोपीला पोलिसांकडून अटक

सैन्याला ड्रोन आणि क्षेपणास्त्र दलाची सर्वाधिक गरज; लष्करप्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी यांचे मत