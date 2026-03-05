9 तासांची शिफ्ट संपल्याने लोको पायलटने गाडी थांबवली; तब्बल तीन तास प्रवासी ताटकळले

सामना ऑनलाईन
|
बातमी शेअर करा :
सामना फॉलो करा

बिहारमध्ये अजब प्रकार समोर आला आहे. रेल्वेच्या नियमांनुसार 9 तासांची ड्युटी संपल्याने लोको पायलटने रेल्वेस्थानकातच गाडी थांबवून ठेवली. यामुळे मालडा ते सिलीगुडी जाणारी डेमू ट्रेन तब्बल 3 तास ठाकूरगंज स्थानकावर उभी होती. यामुळे प्रवाशांना मोठा मनस्ताप सहन करावा लागला.

मालडा ते सिलीगुडी डेमू ट्रेन बुधवारी दुपारी 2.52 वाजता किशनगंज जिल्ह्यातील ठाकूरगंज स्थानकाच्या प्लॅटफॉर्म क्रमांक 1 वर पोहोचली. गाडी स्थानकात पोहोचताच लोको पायलटने 9 तासांची शिफ्ट सांगत रेल्वे सुरक्षा नियमांनुसार 9-10 तासांपेक्षा जास्त काम करणे धोक्याचे असल्याने त्याने पुढील प्रवास करण्यास नकार दिला.

या गाडीमध्ये मोठ्या संख्येने व्यापारी, मजूर आणि कुटुंबे प्रवास करत होती. तीन तास गाडी थांबल्याने प्रवाशांमध्ये गोंधळ आणि संतापाचे वातावरण होते. रेल्वे प्रशासनाने तातडीने दुसऱ्या चालकाची व्यवस्था करेपर्यंत प्रवाशांना स्थानकावरच ताटकळत राहावे लागले.

संबंधित बातम्या या पब्लिशरकडून आणखी

Chandrapur News – चंद्रपूर मनपातील स्थायी समिती सदस्यांची निवड; वडेट्टीवारांचा धानोरकरांना धक्का

BSNL Recruitment 2026 – बीएसएनएलमध्ये 120 वरिष्ठ कार्यकारी प्रशिक्षणार्थी पदांसाठी भरती

Nanded News – अखेर जिल्हा परिषद च्या शिक्षण विभागाने शाळा सकाळच्या सत्रात भरविण्याचे दिले आदेश; दैनिक सामनाच्या बातमी नंतर प्रशासनाला आली...

हिंदुस्थानात ब्रेस्ट कॅन्सरचे प्रमाण झाले दुप्पट, लॅन्सेटची धक्कादायक आकडेवारी

मुंबईत ऑनलाइन दहशतवादी नेटवर्कचा ATS कडून पर्दाफाश, अभियांत्रिकीच्या विद्यार्थ्याला अटक

Share Market News – युद्धाच्या सावटात बाजाराला दिलासादायक सुरुवात; दुसऱ्या सत्रात दिसली घसरगुंडी

बिहारमधील नितीशराज संपुष्टात… ‘ती’ इच्छा पूर्ण करण्यासाठी मुख्यमंत्रीपदाचा राजीनामा देऊन राज्यसभेवर जाण्याचा निर्णय

Israel Iran War – हिंदुस्थानातून 180 हवाई उड्डाणे रद्द; मार्गदर्शक सूचना जारी

hdfc-bank

एचडीएफसी बँकेचा ग्राहकांना झटका, 1 एप्रिलपासून एटीएममधून कॅश काढल्यावर द्यावा लागणार चार्ज