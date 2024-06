EVM हा देशातील ब्लॅक बॉक्स; विश्वासार्हतेबाबत राहुल गांधींनी उपस्थित केले प्रश्न

देशातील लोकसभा निवडणुका बॅलेट पेपरवर घेण्याची मागणी अनेक पक्ष करत होते. तसेच ईव्हीएमच्या विश्वासार्हतेबाबतही प्रश्न उपस्थित केले जात होते. आता लोकसभा निवडणुकांचे निकाल जाहीर करण्यात आले. आता काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांनी पुन्हा एखदा ईव्हीएमच्या विश्वासार्हतेचा प्रश्न उपस्थित केला आहे. रविवारी एक्सवर एक पोस्ट करत त्यांनी निवडणूक प्रक्रियेतील पारदर्शकतेवर प्रश्न उपस्थित केला आहे.

राहुल गांधी यांनी केलेल्या पोस्टमध्ये त्यांनी शिंदे गटाचे उमेदवार रवींद्र वायकर यांच्याशी संबंधित एक बातमीही शेअर केली आहे. वायकर यांच्यावर EVM मध्ये छेडछाड करुन विजयी झाल्याचा आरोप आहे. ही बातमी शेअर करत राहुल गांधी यांनी पोस्टमध्ये म्हटले आहे की, EVM हा भारतातील ‘ब्लॅक बॉक्स’ आहे. त्याच्याशी छेडछाड करण्यास कोणालाही परवानगी नाही. देशातील निवडणूक प्रक्रियेतील पारदर्शकतेबाबत गंभीर चिंता व्यक्त केली जात आहे. जेव्हा संस्थांमध्ये जबाबदारी आणि उत्तरदायित्वाचा अभाव असतो, तेव्हा लोकशाहीत लबाडी होते आणि फसवणूक होण्याची शक्यता वाढते, असे त्यांनी म्हटले आहे.

EVMs in India are a “black box,” and nobody is allowed to scrutinize them.

Serious concerns are being raised about transparency in our electoral process.

Democracy ends up becoming a sham and prone to fraud when institutions lack accountability. https://t.co/nysn5S8DCF pic.twitter.com/7sdTWJXOAb

