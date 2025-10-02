दुर्गा मूर्ती विसर्जनादरम्यान 6 जण नदीत बुडाले, दोघांचा मृत्यू; एक जण बचावला, तिघांचा शोध सुरू

सामना ऑनलाईन
|

दसऱ्याच्या सणाला गालबोट लावणारी घटना समोर आली आहे. दुर्गा मूर्ती विसर्जन करत असताना सहा जण नदीत बुडाले. यापैकी दोघांचा मृत्यू झाला असून एकाला वाचवण्यात यश आले आहे. बेपत्ता तिघांचा शोध सुरू आहे. वाचवण्यात आलेल्या तरुणाला उपचारासाठी रुग्णालयात दाखल करण्यात आले आहे.

मिळालेल्या माहितीनुसार, आग्रा येथील खेरागड परिसरात गुरुवारी दुर्गा देवी मूर्ती विसर्जनादरम्यान हा अपघात घडला. मूर्ती विसर्जनासाठी भाविक उंटगन नदीवर गेले होते. यावेळी काही तरुण मूर्ती विसर्जनासाठी नदीत उतरले. अचानक तोल गेल्याने सहा जण नदीत बुडाले. यात दोघांचा मृत्यू झाला तर एकाला वाचवण्यास यश आले आहे. बेपत्ता तिघांचा शोध सुरू आहे. घटनास्थळावर दलाचे जवान आणि पोलिसांनी धाव घेत बचाव कार्य सुरू केले.

संबंधित बातम्या या पब्लिशरकडून आणखी

IND Vs WI – नरेंद्र मोदी स्टेडियम कसोटीसाठी उपयुक्त नाही, चाहत्यांचा रोष

Mumbai News – मसाजची हौस महागात पडली, नग्न व्हिडिओ काढत हायकोर्टाच्या वकिलाला लुबाडले

उज्जैनमध्ये देवी विसर्जनादरम्यान ट्रॅक्टर ट्रॉली नदीत पडली, 3 जण बेपत्ता

ब्रिटनमध्ये चाकू आणि कार हल्ल्यात चार जण जखमी; पोलिसांच्या गोळीबारात हल्लेखोर ठार

क्रूरतेचा कळस; नोकरी वाचवण्यासाठी शिक्षिकानं नवजात बाळाला जिवंत गाडलं, धक्कादायक कारण आलं समोर…

हिंदुस्थानसाठी लोकशाहीवरील हल्ला सर्वात मोठा धोका! कोलंबियातून राहुल गांधींचा मोदी सरकारवर निशाणा

थायरॉईड नियंत्रित करण्यासाठी हे पदार्थ खायलाच हवेत, वाचा

कुठलीही आगळीक केल्यास पाकिस्तानचा इतिहास आणि भूगोल दोन्ही बदलू, सर क्रीकवरून राजनाथ सिंहांचा गर्भीत इशारा

मुनव्वर फारुखीला संपविण्याचा होता प्लॅन, दिल्ली पोलिसांनी दोघांच्या मुसक्या आवळल्या