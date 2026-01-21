कर्तव्य पथवरील परेडसाठी 10 हजार जणांना निमंत्रण

सामना ऑनलाईन
|

77 व्या प्रजासत्ताक दिनानिमित्त नवी दिल्लीतील कर्तव्य पथवर आयोजित केलेल्या परेडसाठी 10 हजार जणांना निमंत्रण पाठवण्यात आले आहे. हे सर्व जण देशातील विविध भागांतून दिल्लीत येणार आहेत. संरक्षण मंत्रालयाने दिलेल्या माहितीनुसार, राष्ट्र निर्माणात ज्यांचे योगदान आहे, त्यांचा सन्मान करणे आणि राष्ट्रीय महत्त्व आयोजनात लोकांची भागीदारी वाढवण्यासाठी 10 हजार लोकांना निमंत्रित करण्यात आले आहे. प्रमुख पाहुण्यासाठी राष्ट्रीय युद्ध स्मारक, पंतप्रधान संग्रहालय आणि दिल्लीच्या अन्य प्रमुख स्थानांवर जाण्यासाठी व्यवस्था करण्यात आली आहे.

संबंधित बातम्या या पब्लिशरकडून आणखी

धक्का! चीनच्या दोन अंतराळ मोहिमा अयशस्वी, लाँग मार्च 3बी रॉकेट आणि सेरेस-2 घन इंधन रॉकेट उड्डाणाला फटका

रायनएअर खरेदी करू का? मस्क यांची युजर्सला विचारणा

लंडनमध्ये 8 वर्षीय हिंदू मुलासोबत धार्मिक भेदभाव

थराराच्या पहिल्याच टप्प्यात मोठा धक्का! ‘पुणे ग्रँड टूर’मध्ये 70 सायकलपटू एकमेकांवर आदळले

निवृत्त फौजींनी साकारली शेवग्याच्या पाल्याची अनोखी शेती, पाल्याची पावडर कॅप्सूल आणि चहा

हिंदुस्थानच्या बॅडमिंटनचे ‘सायना पर्व’ निवृत्त, गुडघ्याच्या दुखापतीमुळे रॅकेट ठेवण्याचा निर्णय

कमलिनीला दुखापतीचा धक्का; डब्ल्यूपीएलमधून बाहेर

Photo – शक्तिप्रदर्शनातून युद्धसज्जतेचे दर्शन; टँक, हेलिकॉप्टर, सुखोई अन् ड्रोन

कर्नाटकचे डीजीपी रामचंद्र राव निलंबित