भरधाव कार वरातीत घुसली, तिघांचा मृत्यू; 16 जण गंभीर जखमी

सामना ऑनलाईन
|

भरधाव कार लग्नाच्या वरातीत घुसल्याने भीषण अपघाताची घटना घडली आहे. अपघातात तीन वऱ्ह्यांड्याचा मृत्यू झाला तर 16 जण गंभीर जखमी झाले आहेत. अपघातानंतर गावात एकच गोंधळ उडाला. अपघाताची माहिती मिळताच पोलिसांनी तात्काळ घटनास्थळी धाव घेतली. जखमींना उपचारासाठी जवळच्या रुग्णालयात दाखल करण्यात आले आहे. जखमींची प्रकृती चिंताजनक आहे.

बेतिया-बगाल राष्ट्रीय महामार्गावरील बिशुनुरवा गावाजवळ काल मध्यरात्रीच्या सुमारास ही घटना घडली. अनियंत्रित कार लग्नाच्या वरातीत घुसली आणि अनेकांना चिरडत गेली. यात तिघांचा जागीच मृत्यू झाला. घटनेमुळे लग्नघरावर दुःखाचा डोंगर कोसळला आहे. अपघातानंतर कार चालक फरार झाला. पोलिसांनी कार चालकाविरोधात गुन्हा दाखल करून त्याचा शोध सुरू केला.

संबंधित बातम्या या पब्लिशरकडून आणखी

चेहऱ्यावर नारळ तेल लावण्याचे भरमसाठ फायदे, वाचा

supreme court

दिल्ली आणि NCR मध्ये बांधकाम कामांवर बंदी नाही, सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय

माझं म्हणणं न ऐकताच झालेला निर्णय एकतर्फी, शिक्षा सुनावल्यानंतर शेख हसीना यांची पहिली प्रतिक्रिया

रत्नागिरी नगर परिषद निवडणूक – शिंदे गटाचे माजी आमदार राजन साळवींना धक्का, मुलगा अथर्वचा पत्ता कट

हिवाळ्यात हरभरा भाजी खाण्याचे आरोग्यवर्धक फायदे, वाचा

video

Video – रस्ते अडवले, पाठलाग केला; निवडणूक बिनविरोध व्हावी म्हणून भाजपने उभी केली गुंडांची फौज

Photo – शिवसेनाप्रमुखांना आदरांजली वाहण्यासाठी शक्तिस्थळावर लोटला निष्ठेचा जनसागर!

video

Video – शिवसेनाप्रमुखांचा स्मृतिदिन! उद्धव ठाकरे, आदित्य ठाकरे, सौ. रश्मी ठाकरेंनी वाहिली आदरांजली

केसगळतीवर चहाचा कसा वापर करायला हवा, जाणून घ्या