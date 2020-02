दोषींचा वेळकाढूपणा न्यायालयाला दिसत नाही का ? न्यायासाठी लढणाऱ्या निर्भयाच्या आईचा हताश प्रश्न

निर्भया गँगरेप प्रकरणातील चारही दोषींच्या फाशीला न्यायव्यवस्थेकडून उशीर होत असल्यामुळे निर्भयाची आई आशा देवी हताश झाल्या असून बुधवारी न्यायालयाच्या बाहेरच त्यांना रडू कोसळले. त्यांनी रडतच पत्रकारांसमोर ‘दोषींचा वेळकाढूपणा न्यायालयाला दिसत नाही का? असा सवाल केला आहे.

Delhi Court resumes hearing on plea of state&Nirbhaya’s parents seeking issuance of fresh death warrant against the 4 convicts.Nirbhaya’s mother in Court ‘what about my rights?I am standing with folded hands.Please issue death warrant.I am also human. It’s been more than 7 years’

दिल्ली उच्च न्यायालयाने निर्भयाच्या दोषींच्या फाशीवर स्थगिती आणली आहे. त्याविरोधात निर्भयाच्या आईने पतियाळा न्यायालयात नव्याने याचिका दाखल केली. दरम्यान दोषी पवनने वकील बदलण्याची मागणी न्यायालयात केली असून न्याय़ालयाने त्याची ही मागणी मान्य केली आहे. त्याची ही मागणी ऐकून निर्भयाची आई हताश झाली व त्यांच्या अश्रूंचा बांध फुटला. ‘माझा विश्वास आणि आशा आता मावळत चालली आहे. न्यायालयाला दोषींचा वेळकाढूपणा दिसत नाही का? आता जर एखाद्या दोषीला नवा वकील दिला तर त्या नव्या वकिलाला हा खटला समजण्यासाठी किती वेळ जाईल’, असे त्यांनी हताश होत सांगितले.

Nirbhaya’s mother again breaks down and leaves the courtroom saying ‘I am losing faith and hope now. Court must understand the delay tactics of the convicts. Now if a new lawyer is provided to convict Pawan he/she will take his/her own time to go through case files’ https://t.co/Ju60jsX4er

