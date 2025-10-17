Pune News – वसुबारस निमित्त श्री विठ्ठलास व रूक्मिणी मातेस अलंकार परिधान

सामना ऑनलाईन
|

वसुबारस पासून दीपावली महोत्सवास सुरुवात झाली आहे. या निमित्त दरवर्षी प्रथा परंपरेप्रमाणे वसुबारस पासून ते दिवाळी पाडवा पर्यंत श्री विठ्ठल व माता रुक्मिणीला अलंकार परिधान करण्यात आल्याची माहिती मंदिर समितीचे प्रभारी व्यवस्थापक पृथ्वीराज राऊत यांनी दिली.

श्री विठ्ठलास सोने मुकुट, कौस्तुभ मणी, हिऱ्याचा कंगण जोड, दंडपेट्या जोड मोठा, मोत्याचा तुरा, मोत्याची कंठी २ पदरी, मारवाडी पेट्याचा मोत्याचा हार, शिरपेच मोठा १० लोलक असलेला, मस्त्य जोड, तोडे जोड इत्यादि अलंकार परिधान करण्यात आलेले आहेत. तसेच रुक्मिणी मातेस सोने मुकुट, वाक्या जोड, तोडे जोड, तारवाड जोड, चिंचपेटी तांबडी, जवमनी पदक, जवेच्या माळा, लक्ष्मीहार, मोहरांची माळ, पुतळ्यांची माळ, हायकोल, सरी, कंबरपट्टा इत्यादि पारंपारिक अलंकार परिधान करणत्यात आलेले आहेत.

दिपावलीत वसुबारस, दिवाळी पाडवा, नरकचतुर्दशी आणि लक्ष्मीपूजनाच्या निमित्ताने श्री.विठ्ठल रुक्मिणी मंदिर, तुकाराम भवन, श्री.ज्ञानेश्वर दर्शन मंडप व भक्त निवास इत्यादि ठिकाणी आकर्षक विद्युत रोषणाई करण्यात आलेली आहे. तसेच संपूर्ण विठ्ठल मंदिर आणि मंदिर परिसरात मोठ्या संख्येने पणत्या लावून दीपोत्सव साजरा करण्यात येणार असल्याचे कार्यकारी अधिकारी राजेंद्र शेळके यांनी सांगितले.

संबंधित बातम्या या पब्लिशरकडून आणखी

कचऱ्याचा डबा डोक्यात घातला, बेल्टने मारहाण; वंदे भारत एक्सप्रेसमध्ये IRCTC कर्मचारी भिडले

पंढरपूर कॉरिडॉर रद्द करा अन्यथा वारकरी सांप्रदाय सरकार विरोधात भूमिका घेईल, महाराज मंडळींचा इशारा

Pune News – मार्केटयार्डात मटका, गुटखा, पत्ते जोरात; पोलिसांकडून डोळेझाक

Photo – रिंकू राजगुरू मुंबईच्या क्वीन्स नेकलेसवर

अतिवृष्टीमुळे पीक पाण्यात गेलं, कर्ज कसं फेडायचं या विवंचनेतून शेतकऱ्यानं मृत्यूला कवटाळलं

राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्ष काळी दिवाळी साजरी करणार, महायुतीच्या फसव्या पॅकेजचा निषेध

‘बालाघाट’ धोक्याची घंटा वाजवतोय! आठ दिवसांत भगदाड पंधरा फूट वाढले

पुण्यातील जैन हॉस्टेलचा भूखंड लाटण्याचा डाव, जैन समुदायाचे जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर आंदोलन

पूरग्रस्त शेतकऱ्यांना सढळ हातानं मदत करण्याची राज्य सरकारची तयारी नसल्यानं ‘काळी दिवाळी’ साजरी करावी लागतेय! – शरद पवार