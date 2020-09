पैठण – जायकवाडी धरणाचे सर्व दरवाजे उघडले, महापूराची भीती

View this post on Instagram

पैठण जायकवाडी धरणाच्या 9 आपात्कालीन दरवाजांसह आज पुन्हा सर्व 27 दरवाजे उघडून एकूण 80 हजार 172 क्युसेक्स प्रतिसेकंद याप्रमाणे जलविसर्ग केला जात आहे. त्यामुळे गोदावरी नदीचा जलस्तर वाढला असून पैठणपासून ते नांदेडपर्यंत महापुराची स्थिती निर्माण झाली आहे.