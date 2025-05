Breaking – चंडीगडमध्ये सायरन वाजलं; हवाई तळावर हल्ल्याच्या शक्यतेने सुरक्षा दल सतर्क

हिंदुस्थान पाकिस्तानमध्ये तणाव दिवसेंदिवस वाढत चालला आहे. गुरुवारी पाकिस्तानने जम्मू काश्मीर, राजस्थान, पंजाब राज्यातील विविध भागात ड्रोन, मिसाईल आणि लढाऊ विमानाद्वारे हल्ले करण्याचा प्रयत्न केला. पण हिंदुस्थानने त्यांच्या हा डाव हाणून पाडला आहे. मात्र तरी देखील पाकिस्तानच्या कुरघोड्या सुरूच आहेत. पाकिस्तान आता चंदीगडच्या हवाई तळावर हल्ला करण्याच्या तयारीत असल्याची माहिती आहे. त्यामुळे चंदीगडमध्ये सायरन वाजवण्यास सुरूवात झाली आहे.

*ALERT*

An Air warning has been received from Air force station of possible attack.

Sirens are being sounded.

All are advised to remain indoors and away from balconies. #OperationSindoor pic.twitter.com/Tb16ciNOqr

— DD News (@DDNewslive) May 9, 2025