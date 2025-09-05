नेहरूंच्या दिल्लीतील बंगल्याची विक्री, 1100 कोटींमध्ये सौदा

देशाचे पहिले पंतप्रधान पंडित जवाहरलाल नेहरू यांचे अधिकृत निवासस्थान आता विकण्यात आले आहे. ही मालमत्ता ल्युटियन्स बंगला झोनमधील 17 यॉर्क रोडवर आहे, जी आता मोतीलाल नेहरू मार्ग म्हणून ओळखली जाते. दिल्लीतील हे निवासस्थान 3.7 एकरमध्ये पसरलेले आहे. या मालमत्तेचा व्यवहार 1100 कोटी रुपयांना झाला आहे. मालक त्यासाठी 1400 कोटी रुपये मागत होता, असेही समजते. राजकुमारी कक्कड आणि बीना रानी या बंगल्याचे सध्याचे मालक आहेत. दोघे राजस्थानच्या राजघराण्यातील आहेत. या व्यवहाराच्या अंतिम टप्प्यात एका लॉ फर्मने सार्वजनिक नोटीस जारी केली आहे. यापैकी सुमारे 24 हजार चौरस फूट बांधकाम आहे. ही मालमत्ता दिल्लीतील आलिशान ल्युटियन्स बंगला झोनमध्ये आहे.