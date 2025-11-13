पार्थ पवार भूखंड घोटाळा प्रकरणावरून अजित पवारांची सरकारमधून बाहेर पडण्याची धमकी! अंबादास दानवे यांचा मोठा दावा

सामना ऑनलाईन
|

उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचे पुत्र पार्थ यांच्या कोरेगाव पार्क-मुंढवा येथील जमीन घोटाळ्याचा व्यवहार चांगलेच अडचणीत आले असून त्यांच्यावर गुन्हा दाखल करून कारवाई करण्याची मागणी जोर धरत आहेत. हे प्रकरण रद्द केले असे म्हटले जात असले तरी मुलाचा प्रताप समोर आल्यानंतर अजित पवार यांनीही राजीनामा द्यावा अशी मागणी होत असतानाच आता शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) नेते अंबादास दानवे यांनी मोठा गौप्यस्फोट केला आहे. भाजपकडून पार्थ पवारला वाचवले जात आहे. याच संदर्भात वर्षावर झालेल्या बैठकीत अजित पवार यांनी राजीनामा देण्याची भूमिका घेतली होती, असा दावा दानवे यांनी केला.

फडणवीसांनाच विचारा, पार्थला कसे वाचवले, ही पार्थ पवार प्रकरणावर परवा शरद पवार यांनी दिलेली प्रतिक्रिया बोलकी आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस पार्थला वाचवूच शकत नाही. मुख्यमंत्र्यांनी थेट भूमिका घेतल्याशिवाय पार्थ पवार वाचू शकत नाही. वर्षावर ज्या बैठका झाल्या त्यात अजित पवार यांनी संतापाने सरकारमधून बाहेर पडून बाहेरून पाठिंबा देतो इथपर्यंत भूमिका घेतल्याचे कानावर आले आहे. खरे खोटे बाहेर येईल, पण अजित पवारांच्या या भूमिकेमुळेच त्यांना आणि पार्थ पवार यांना वाचवले जात असल्याचे वाटते, असे अंबादास दानवे म्हणाले.

संबंधित बातम्या या पब्लिशरकडून आणखी

Delhi Blast News – डॉ. मुजम्मिलची सापडली डायरी, कोड वर्डमध्ये लिहिला होता प्लॅन; 25 नवीन नावं आली समोर

मुख्यमंत्रीपदासाठी तेजस्वी यादव यांना पसंती, तरुणांचा ओढा महागठबंधनच्या बाजूने

बांग्लादेशमध्ये आंदोलनाला हिंसक वळण, पाच ठिकाणी स्फोट; 17 बस जाळल्या

लाज नाही वाटत का? तुम्हाला आई वडिल… सनी देओलने पपाराझींना फटकारले

पाकिस्तानवर चकार शब्दही का नाही काढला? दिल्ली स्फोटाप्रकरणी काँग्रेसचा सवाल

सरकारने अडचणीत असलेल्या शेतकऱ्यांची चेष्टा करणं बंद करावं, रोहित पवार यांनी सुनावले

Delhi Bombblast बाबरीचा घ्यायचा होता बदला; सहा डिंसेंबर, सहा ठिकाणं… असा होता दहशतवाद्यांचा प्लॅन

पॅनिक अटॅक आणि थरकाप; शोएब मलिकसोबत घटस्फोट झाल्यानंतर सानिया मिर्झाची झालेली वाईट अवस्था

दिल्लीत स्फोट झाल्याची अफवा, बसचा टायर फुटल्याने लोकांमध्ये दहशत