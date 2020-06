बाबा रामदेव कोरोनावरील आयुर्वेदीक औषध लाँच करणार, औषध 100 टक्के गुणकारी असल्याचा दावा

कोरोनाचा इलाज करणारे औषध आपल्याला सापडल्याचा दावा पतंजलीचे आचार्य बाळकृष्ण यांनी केला होता. त्यापाठोपाठ बाबा रामदेव यांनीही हा दावा केला होता. या औषधाचे नाव ‘कोरोनिल’ असे ठेवण्यात आले असून मंगळवारी म्हणजेच 23 जूनला दुपारी 12 वाजता हे औषध बाजारात उतरवले जाणार आहे.

Proud launch of first and foremost evidence-based ayurvedic medicine for #corona contagion, #SWASARI_VATI, #CORONIL, is scheduled for tomorrow at 12 noon from #Patanjali Yogpeeth Haridwar pic.twitter.com/K7uU38Kuzl

