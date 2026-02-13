‘घर-घर मोदी’ करणारे, आज ‘थर-थर मोदी’ झालेत; एपस्टीन फाइल्सवरून काँग्रेसची टीका

सामना ऑनलाईन
|
बातमी शेअर करा :
सामना फॉलो करा

एपस्टीन फाइल्सच्या प्रकरणावरून आता हिंदुस्तानमधील राजकीय वातावरण चांगलेच तापले आहे. याच मुद्द्यावरून काँग्रेस प्रवक्ते पवन खेरा यांनी भाजप आणि केंद्र सरकारवर बोचरी टीका केली आहे. एकेकाळी ‘घर-घर मोदी’ अशी घोषणा देणारे आता ‘थर-थर मोदी’ झाले आहेत, असा टोला त्यांनी लगावला आहे. आज दिल्लीत आयोजित पत्रकार परिषदेत असे म्हणाले आहेत.

यावेळी बोलताना पवन खेरा यांनी केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी यांच्यावर थेट आरोप केले आहेत. खेरा म्हणाले की, “हरदीप पुरी केवळ रीड हॉफमनच्या (Reid Hoffman) मेलबद्दल बोलून जनतेची दिशाभूल करत आहेत आणि सत्य लपवण्याचा प्रयत्न करत आहेत. एपस्टीनशी माझा कोणताही संबंध नव्हता, हा पुरींचा दावा पूर्णपणे खोटा आहे. वास्तव हे आहे की, तुम्ही स्वतः कॉफी पिण्यासाठी जात होतात आणि ‘Have Fun’ असे मेसेजही लिहित होतात. याचाच अर्थ तुम्हाला सर्व काही माहित होते.”

पवन खेरा यांनी थेट पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना सवाल केला आहे की, “एपस्टीन फाइल्समध्ये नेमके असे काय दडले आहे, ज्यामुळे नरेंद्र मोदी आता पूर्वीसारखे राहिलेले नाहीत? ज्यांनी आपल्या प्रचाराची सुरुवात ‘घर-घर मोदी’ या घोषणेने केली होती, ते आज या फाइल्समुळे ‘थर-थर’ कापत आहेत.”

संबंधित बातम्या या पब्लिशरकडून आणखी

पंतप्रधान कार्यालयाचा नवीन पत्ता ‘सेवातीर्थ’

मुंबईतील नागरी प्रश्न सोडून बांगलादेशाचा मुद्दा का? आदित्य ठाकरे यांचा भाजपवर निशाणा

पप्पू यादव यांना मोठा दिलासा; MP-MLA न्यायालयाकडून जामीन मंजूर, लवकरच तुरुंगाबाहेर येणार

परमवीर सिंहांवरील लीलावती प्रकरणाची चौकशी व्हावी; अनिल देशमुखांची मागणी

हिंदुस्थानी हवाई दलाचे सामर्थ्य वाढणार! संरक्षण मंत्रालयाकडून रशियाच्या S-400 क्षेपणास्त्र खरेदीला मंजुरी

लाचखोरीप्रकरणी मंत्र्याचे कार्यालय सिल केल्याची घटना गंभीर, भाजप महायुती सरकारच्या अब्रुची लक्तरे वेशीवर टांगली – हर्षवर्धन सपकाळ

लखनौमध्ये बारावीच्या विद्यार्थ्याने भरधाव कारने पाच जणांना चिरडले; सहा वर्षांच्या बालकाचा मृत्यू

ही तर त्यांच्या नैतिकतेच्या दर्जावर प्रश्नचिन्ह निर्माण करणारी बाब, पवन खेरा यांची केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी यांच्यावर टीका

माझ्या भाषणातला मोठा भाग वगळला, काँग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जून खरगे यांचा आरोप