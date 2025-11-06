आमच्या हवाई क्षेत्रातून उड्डाण कराल तर…; पोलंडची रशियाला धमकी

रशिया- युक्रेन युद्ध चार वर्षांपासून सुरू आहे. आता या युद्धादरम्यान रशियाने पोलंडवर दबाव वाढवत त्यांना इशारा देण्यास सुरुवात केली आहे. त्यावर पोलंडनेही रशियाला धमकी देत लष्करी साधसामग्रीचा वेगाने विस्तार करण्यास सुरुवात केली आहे. अत्याधुनिक शस्त्रे आणि संरक्षण उपकरणे खरेदी केल्याने पोलंड आता नाटोच्या आघाडीवर आला आहे. रशियाने इशारा दिल्यानंतर पोलंडनेही रशियाला प्रत्युत्तर देत संरक्षण व्यवस्था मजबूत करण्यास सुरुवात केली आहे.
रशिया आणि पोलंडच्या सीमेवर तणाव वाढला आहे. जगभरातील देशांमधील तणावाच्या पार्श्वभूमीवर, पोलंड आता चर्चेचा केंद्रबिंदू आहे. असे मानले जाते की आगामी काळात तिसरे महायुद्ध झाल्यास त्यात पोलंड महत्त्वाची भूमिका बजावू शकतो. युक्रेनमध्ये रशियाच्या लष्करी कारवाईनंतर, पोलंडने आपले संरक्षण धोरण पूर्णपणे बदलले आहे आणि नाटोसाठी आघाडीच्या संरक्षण दल म्हणून स्वतःला बळकट केले आहे. पोलंडने रशियाचे अध्यक्ष व्लादिमीर पुतिन यांना थेट धमकी दिली. पोलंडचे परराष्ट्र मंत्री राडोस्लाव सिकोर्स्की यांनी सांगितले की जर पोलंड रशियन राष्ट्राध्यक्षांनी त्यांच्या हद्दीवरून उड्डाण करण्याचे धाडस केले तर त्यांच्या सुरक्षेची हमी देऊ शकत नाही. त्यानंतर, पोलंडची संरक्षण व्यवस्था मोठ्या चर्चेचा विषय बनली आहे.
पोलंडला त्याच्या इतिहासात विविध टप्प्यांवर रशियाकडून हल्ल्यांचा सामना करावा लागला आहे. पोलंडने भूतकाळातील घटनांवर मात करत स्वतःला बळकट केले आहे. २००४ मध्ये युरोपियन युनियनमध्ये सहभागी झाल्यापासून, पोलंडची अर्थव्यवस्था दरवर्षी सरासरी ४% दराने वाढली आहे. या आर्थिक स्थिरतेमुळे पोलंडने त्याच्या सैन्यात मोठ्या प्रमाणात गुंतवणूक केली आहे. सध्या, पोलंडचे सैन्य तुर्की आणि अमेरिकेनंतर नाटोमध्ये तिसऱ्या क्रमांकावर आहे. पोलंडकडे आता २००,००० हून अधिक सक्रिय सैन्य आहे. सहा यांत्रिक, चिलखती आणि घोडदळ तुकड्या तयार करण्यात आल्या आहेत आणि त्यांचा सतत विस्तार केला जात आहे. सैनिकांना आता नाटोच्या मानकांनुसार प्रशिक्षण दिले जात आहे. युक्रेनच्या समर्थनार्थ, पोलिश सैन्याने अलीकडेच हायब्रिड युद्ध विकसित केले आहे. सतत वाढत्या जीडीपीसह, देशाने थेट टँक, विमाने आणि इतर लष्करी दलांमध्ये गुंतवणूक केली आहे. मजबूत अर्थव्यवस्था आणि शक्तिशाली सैन्य पोलंडला नाटोमधील सर्वात शक्तिशाली युरोपीय देशांपैकी एक म्हणून स्थान देत आहे. त्यामुळे रशियासमोरील आव्हाने वाढली आहे.