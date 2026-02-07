मांडवी दररोज रखडट्टीची, वेळेवर चालणारी ट्रेन द्या प्रवाशांचा प्रचंड संताप

सामना ऑनलाईन
|
बातमी शेअर करा :
सामना फॉलो करा

कोकणवासीयांना गावी जाण्यासाठी सोयीस्कर ठरणार मांडवी एक्प्रेस दररोज 3 ते 4 तास उशिराने धावत असल्याने प्रवाशांचे प्रचंड हाल होत असून नाहक मनस्तापही सहन करावा लागत आहे. हा त्रास आता सहन करण्यापलीकडे गेला आहे. त्यामुळे आम्हाला फक्त वेळेवर चालणारी ट्रेन उपलब्ध करून द्या, अशी मागणी प्रवाशांकडून करण्यात येत आहे.

पनवेलजवळ घेतलेल्या ब्लॉकमुळे कोकण रेल्वे मार्गावरील मेल-एक्सप्रेसचा खोळंबा होत असल्याचे सांगितले जात आहे. तुतारी एक्सप्रेस, कोकणकन्या एक्सप्रेस, मत्स्यगंधा एक्सप्रेस, मांडवी एक्सप्रेस या प्रमुख गाडय़ांच्या वेळापत्रकाला ब्लॉकचा फटका बसला आहे. मात्र मांडवी रोजच उशिराने धावत असल्याचे प्रवाशांचे म्हणणे आहे. त्यामुळे कोकणवासीयांसाठी वेळेवर धावणारी ट्रेन सुरू करणे, गरजेचे असल्याचे प्रवासी दिली सावंत यांनी सांगितले.

संबंधित बातम्या या पब्लिशरकडून आणखी

हा तर अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावर हल्ला! ‘सहयोग पोर्टल’विरोधात कुणाल कामरा हायकोर्टात

पश्चिम रेल्वेवर तीन वर्षांत 165 लोकल फेऱ्या वाढणार, 5 लाख प्रवाशांची सोय होणार; जोगेश्वरी टर्मिनससह विविध प्रकल्प फास्ट ट्रकवर

चर्चगेट-मरीन ड्राइव्हमधील मराठी माणसांचे आरे स्टॉल हटवण्याचा डाव, 50 वर्षांपासूनचे स्टॉल असूनही कारवाईचा बडगा

कर्नाटकची सामन्यावर पकड, मुंबईचा 120 धावांत खुर्दा; कर्नाटक 2 बाद 110

supreme court

अल्पवयीन मुलीला गर्भपाताची परवानगी, सर्वोच्च न्यायालयाचा महत्त्वपूर्ण निकाल

पाकिस्तानसाठी करो या मरो

26 लाख बहिणींच्या ई-केवायसीमध्ये चुका, दुरुस्तीसाठी 31 मार्चपर्यंत मुदतवाढ

गुलाबाच्या रोपावर कीड लागली… हे करून पहा

असं झालं तर… एसआयपी रद्द करावी लागली…