मुंबई महापालिकेवर नगरविकास विभागाची कृपादृष्टी, साडेआठ कोटी रुपयांची विशेष तरतूद

सामना ऑनलाईन
|

स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांची आचारसंहिता असली तरी मुंबई महानगरपालिकेवर नगरविकास विभागाची कृपादृष्टी सुरूच आहे. विविध विकासकामांसाठी साडेआठ कोटी रुपयांचा निधी नगरविकास विभागाने दिला आहे. या निधीतून विकासकामांचा शुभारंभ होणार आहे.

राज्यातल्या नगर परिषदा व नगर पंचायतींच्या निवडणुकांसाठी सध्या आचारसंहिता लागू आहे. अर्ज स्वीकारण्यासही सुरुवात झाली आहे. मुंबई महानगरपालिका निवडणुकांची आचारसंहिता लागू होण्यास अद्याप कालावधी आहे, पण त्यापूर्वीच मुंबईत मूलभूत सोयीसुविधांच्या विकासासाठी विशेष तरतूद या नावाखाली साडेआठ कोटी रुपयांचा निधी नगरविकास विभागाने दिला आहे.

निवडणुकांवर डोळा

राज्यातल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांवर डोळा ठेवत महायुती सरकारने विविध नगर परिषदा व नगर पंचायतींवर निधीची खैरात केली आहे. या निवडणुकांची आचारसंहिता लागण्यापूर्वी नगरविकास विभाग व नियोजन विभागाने तब्बल एक हजार कोटी रुपयांहून अधिकचा निधी व कामे मंजूर केली आहेत. वैशिष्टय़पूर्ण योजना, रस्ते, बांधणी, खेळाची मैदाने, खुले सभागृह अशा विविध कामांसाठी 1 हजार 222 कोटी 97 लाख रुपयांचा निधी दिली आहे. हा निधी देताना विरोधकांच्या मतदारसंघांना डावलून सत्ताधारी पक्षाचे आमदार व मंत्र्यांच्या जिह्यांवर निधीची खैरात होत आहे.

संबंधित बातम्या या पब्लिशरकडून आणखी

रंगू लागली हुरडा पार्टी

ताथवडेतील जमिनीची परस्पर विक्री, दुय्यम निबंधकासह 26 जणांवर गुन्हा

शिवशक्ती-भीमशक्ती एकत्र, अहिल्यानगरमध्ये शिवसेना-रिपाई (गवई गट) यांची आघाडी

माउलींच्या गजराने अलंकापुरी दुमदुमली, कार्तिकी यात्रेनिमित्त इंद्रायणी काठ वारकऱ्यांच्या गर्दीने फुलला

हिंदुस्थानच्या आयटी प्रोफेशनल्सना मोठा धक्का; अमेरिका ‘एच- 1 बी’ व्हिसा बंद करण्याचे विधेयक आणण्याच्या तयारीत

थंडीच्या कडाक्यात वाढले त्वचा विकार

अपघातांचा शापित नवले पूल

मुंबईत काँग्रेस एकट्याने लढणार

पार्थ पवारांचे जमीन प्रकरण दाबले तर ईडी आणि अमित शहांच्या विरोधात याचिका, अंजली दमानियांचा इशारा