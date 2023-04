झुकेगा नहीं मै… पुष्पा 2 मधला अल्लू अर्जुनचा लूक पाहिलात का?

दाक्षिणात्य सुपरस्टार अल्लू अर्जुन याची मुख्य भूमिका असलेल्या पुष्पा द राइज या चित्रपटाने बॉक्स ऑफिसवर धुमाकूळ घातला. त्यातला अल्लू अर्जुनचा लूक, त्याची स्टाईल, हिंदी डब संवाद आणि उं अंतावा हे गाणं तुफान लोकप्रिय झालं. तिकीटबारीवरही या चित्रपटाने दमदार कामगिरी केली. यानंतर आता ‘पुष्पा 2’मधील अल्लू अर्जुनची पहिली झलक समोर आली आहे.

पुष्पा सुपरहिट झाल्यानंतर या चित्रपटाच्या दुसऱ्या भागासाठी प्रेक्षक खूप उत्सुक होते. तर ही उत्सुकता आणखी वाढवण्यासाठी या चित्रपटाची टीम या चित्रपटाबद्दल अपडेट्स देत आहे. काही महिन्यांपूर्वीच या चित्रपटाच्या चित्रीकरणाला सुरुवात झाली. या चित्रपटातील अल्लू अर्जुनची झलक पाहण्याची उत्सुकता तमाम प्रेक्षकांना लागली होती. आता ती शमली आहे.

#WhereIsPushpa ?

The search ends soon!

– https://t.co/clOLWfGV6L

The HUNT before the RULE 🪓

Reveal on April 7th at 4.05 PM 🔥#PushpaTheRule ❤️‍🔥

Icon Star @alluarjun @iamRashmika #FahadhFaasil @aryasukku @ThisIsDSP @SukumarWritings @MythriOfficial pic.twitter.com/ayodpfY45a

