राहात्यात 100 रुपयांच्या बनावट नोटा चलनात

सामना ऑनलाईन
|

राहाता तालुक्यातील गणेश परिसरात 100 रुपयांच्या बनावट नोटांचे एक मोठे जाळे सक्रिय झाले आहे. यामुळे सामान्य नागरिक आणि व्यापारी वर्गाची फसवणूक होत आहे. सेंट्रल बँक ऑफ इंडियासह परिसरातील सर्व प्रमुख पतसंस्थांमध्ये या नोटा मोठय़ा प्रमाणात आढळून येत असल्याने खळबळ उडाली आहे.

सेंट्रल बँक, गुरुदत्त, वर्धमान आणि दत्तगुरू पतसंस्था यांसारख्या संस्थांमध्ये या बनावट नोटा जमा होत आहेत. विशेष म्हणजे ज्या व्यापाऱयांनी त्या स्वीकारल्या आहेत, त्यांना त्या नोटांचे मूल्य परत मिळत नाही. या नोटा ओळखणे सामान्य माणसाला कठीण आहे. व्यापाऱयांच्या मते हा गोरखधंदा श्रीरामपू रमधून चालतोय, की गणेश परिसरातच त्याचे केंद्र आहे, याचा शोध घेणे आवश्यक आहे. 100 रुपयांची नोट असल्याने ती सहजासहजी पकडली जात नाही. त्यामुळे बनावट नोटा बनवणाऱयांचे रॅकेट सध्या जोरात सक्रिय आहे. या रॅकेटमध्ये अनेक मोठे गुन्हेगार असण्याची शक्यता व्यक्त होत आहे.

बँक अधिकारी नोटा ‘डुप्लिकेट’चा शिक्का मारून बाद करतात, पण फसवणूक झालेल्या गरिबांनी तक्रार कोणाकडे करावी, हा गंभीर प्रश्न आहे. या बनावट ‘नोटां’ना तातडीने आळा घालण्यासाठी आणि या रॅकेटला नेस्तनाबूत करण्यासाठी पोलीस प्रशासनाने कठोर कारवाई करावी, अशी मागणी व्यापारी वर्गाकडून होत आहे.

संबंधित बातम्या या पब्लिशरकडून आणखी

सराफी दुकान फोडून पळणारा आरोपी जाळ्यात, किणी टोल नाक्यावर पोलिसांची कारवाई

मेंढका नदीपात्रात अनधिकृत कचरा डेपो, धुराने प्रदूषण वाढल्याने कारवाईची मागणी

सांगलीतील 57 महिलांचे साडेसहा लाख लुबाडले, फायनान्स कंपनीच्या चौघांवर गुन्हा दाखल

एक एक पायरी ठरवून कोल्हापुरातील रस्ते नीट करा, कोल्हापूर उच्च न्यायालयाचे निर्देश

ऊस बिले जमा करण्यास कारखान्यांकडून टाळाटाळ, उताऱ्यातही गोलमाल; स्वाभिमानीचा आरोप

अहिल्यानगरात शिक्षिकेकडून धर्मांतराचे धडे, चौकशी करण्याची पालकांची मागणी; पोलीस अधीक्षकांना निवेदन

Marriage Certificate Simple Steps to Get a Duplicate Copy

असं झालं तर… मॅरेज सर्टिफिकेट हरवले तर

Mumbai University Marathi Law Exam Row Students Forced to Answer English Questions

मुंबई विद्यापीठाकडून मातृभाषेची गळचेपी, मराठी विधी अभ्यासक्रमाच्या परीक्षेत इंग्रजीमध्ये प्रश्न!

‘धुरंधर’ने प्रदर्शनाआधीच कमावले पाच कोटी