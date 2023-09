केंद्रामध्ये सत्ता येताच जातिनिहाय जनगणना करू! – राहुल गांधी

मध्य प्रदेशमध्ये विधानसभा निवडणुकीची रणधुमाळी सुरू झाली आहे. मतदारांचा कल वळवण्यासाठी काँग्रेसने जनआक्रोश यात्रा काढली असून शनिवारी यात काँग्रेस नेते, खासदार राहुल गांधीही सहभागी झाले. यावेळी उपस्थितांना संबोधित करताना त्यांनी जातिनिहाय जनगणनेचा पुनरुच्चार केला. काँग्रेस सत्तेत येताच जातिनिहाज जनगणना करू, असे आश्वासनही त्यांनी दिले.

देशासमोर सध्या जातिनिहाय जनगणना हा एकमेव मुद्दा आहे. केंदारमध्ये सत्तेत येताच आम्ही पहिले काम जातिय जनगणनेचे करू. हे काम काँग्रेस सरकारने याआधी केले आहे. डाटा सरकारकडे आहे, परंतु नरेंद्र मोदी हा डाटा आमच्याशी शेअर करू इच्छित नाहीत. देशात किती दलित, ओबीसी, आदिवासी, जनरल आहेत असे विचारल्यावर आम्हाला कोणतेही उत्तर मिळत नाही, असेही राहुल गांधी म्हणाले.

If Congress comes to power, a caste census will be conducted in the country to know exact number of OBC people: Rahul Gandhi

