राहुल गांधी चंदीगडमध्ये; IPS अधिकारी वाय. पुरण कुमार यांच्या कुटुंबाची भेट घेत केले सांत्वन

लोकसभेचे विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी मंगळवारी वरिष्ठ IPS अधिकारी वाय. पुरण कुमार यांच्या घरी पोहोचले. त्यांनी पुरणकुमार यांच्या कुटुंबाची भेट घेतली आणि त्यांचे सांत्वन केले. चंदीगड पोलिसांनी मंगळवारी सकाळी पुरण यांच्या पत्नीला नोटीस बजावली. त्यात त्यांनी पुरण यांच्या आत्महत्येची चिठ्ठी आणि ईमेल तपशीलांची सत्यता पडताळण्यासाठी लॅपटॉप देण्याची मागणी केली आहे.

राहुल गांधी मंगळवारी सकाळी चंदीगड विमानतळावर पोहोचले. तिथे हरियाणा विधानसभेतील विरोधी पक्षनेते भूपिंदर सिंग हुडा आणि इतर काँग्रेस नेत्यांनी त्यांचे स्वागत केले. त्यानंतर ते पुरण कुमार यांच्या निवासस्थानी गेले. तिथे त्यांनी पुरण यांच्या आयपीएस पत्नी अमनीत पुरण कुमार आणि मुलगी अमूल्या यांच्याशी सुमारे अर्धा तास चर्चा केली.

आयपीएस वाय. पुरण कुमार यांनी ७ ऑक्टोबर रोजी चंदीगडमधील त्यांच्या निवासस्थानी स्वतःवर गोळी झाडली. त्यांच्या मृत्यूच्या एक दिवस आधी त्यांनी पत्नी अमनीत यांना एक मृत्युपत्र आणि आठ पानांची सुसाईड नोट दिली होती. नोटमध्ये त्यांनी हरियाणाचे डीजीपी सत्रुजित कपूर आणि रोहतकचे एसपी नरेंद्र बिजार्निया यांच्यासह १३ अधिकाऱ्यांवर जातीवर आधारित छळ, मानसिक छळ आणि करिअर नष्ट करण्याचे गंभीर आरोप केले आहेत. मी आता हे सहन करू शकत नाही. ज्यांनी मला या अवस्थेत आणले ते माझ्या मृत्यूसाठी जबाबदार आहेत, असे त्यांनी नोटमध्ये लिहिले आहे.

पूरण कुमार यांच्या पत्नी आयएएस अधिकारी अमनीत पुरण कुमार यांनी चंदीगड पोलिसांकडे तक्रार दाखल केली. ज्याच्या आधारे पोलिसांनी गुन्हा दाखल केला आहे. पीडितेच्या कुटुंबाने आरोपी अधिकाऱ्यांचे नाव एफआयआरमध्ये नोंदवून त्यांना अटक करण्याची मागणीही केली आहे. जोपर्यंत हे होत नाही तोपर्यंत कुटुंबाने मृत आयपीएस अधिकाऱ्याचे शवविच्छेदन आणि अंत्यसंस्कार करण्यास नकार दिला आहे. चंदीगड पोलिसांनी मृत आयपीएस अधिकाऱ्याच्या पत्नीला नोटीस बजावली आहे आणि पुरणचा लॅपटॉप मागितला आहे. हा लॅपटॉप तपासात, विशेषतः सुसाईड नोट आणि ईमेल तपशीलांच्या सत्यतेबाबत, महत्त्वाचा पुरावा ठरू शकतो, असे पोलिसांचे म्हणणे आहे.

पोलिसांचे म्हणणे आहे की ते लॅपटॉप सेंट्रल फॉरेन्सिक सायन्स लॅब (सीएफएसएल) ला पाठवण्याचा विचार करत आहेत जेणेकरून आयपीएस पुरण कुमार यांनी स्वतः आत्महत्या नोट लिहिली आहे याची पुष्टी होईल.

