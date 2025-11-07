‘मतचोरी’ करून सत्तेत आलेल्या सरकारची ही ‘जमीनचोरी’, पार्थ पवार प्रकरणावर मोदी गप्प का? – राहुल गांधी

सामना ऑनलाईन
|

पार्थ पवार यांच्या पुण्यातील महाभूखंड घोटाळ्यावर लोकसभेचे विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांनी ट्विट करत थेट पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यावर निशाणा साधला आहे. मतचोरी करून सत्तेत आलेल्या सरकारची ही जमीन चोरी असून या प्रकरणावर पंतप्रधान मोदी गप्प का? असा सवाल राहुल गांधी यांनी केला आहे.

राहुल गांधी एक्स पोस्टमध्ये म्हणाले, महाराष्ट्रामध्ये दलित बांधवांसाठी आरक्षित असलेली 1800 कोटी रुपयांची सरकारी जमीन केवळ 300 कोटी रुपयांना मंत्र्याच्या मुलाच्या कंपनीला विकण्यात आली. इतकेच नाही तर मुद्रांक शुल्कही माफ करण्यात आले. म्हणजे लूटही केली आणि करांमध्ये सूटही दिली. मतचोरी करून सत्तेत आलेल्या सरकारची ही जमीनचोरी आहे.

त्यांना माहिती आहे की, कितीही लुटले तरी मतचोरी करून ते पुन्हा सत्तेत येतील. यांना ना लोकशाहीची पर्वा आहे, ना जनतेची, ना दलित बांधवांच्या हक्काची. मोदीजी या प्रकरणावर तुमचे मौन बरेच काही सांगून जात आहे. दलित आणि वंचितांचे हक्क हिरावून घेणाऱ्या लुटारूंवर तुमचे सरकार अवलंबून असत्यानेच तुम्ही गप्प आहात का? असा सवाल राहुल गांधी यांनी केला.

संबंधित बातम्या या पब्लिशरकडून आणखी

केवळ पत्नीच्या पालकांच्या जबाबाच्या आधारे पतीला दोषी धरु शकत नाही; कौटुंबिक छळाच्या प्रकरणात हायकोर्टाचा निर्वाळा

उधळपट्टीला चाप! फडणवीसांकडून शिंदेंच्या सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या अधिकाऱ्यांची खरडपट्टी

भाजी विक्रेत्यानं मित्राकडून हजार रुपये उसने घेतले अन् 11 कोटी जिंकले; आता मित्राच्या मुलींच्या लग्नासाठी देणार 50-50 लाख

थापेबाज सरकारला वठणीवर आणण्यासाठी शेतकर्‍यांची एकजूट महत्त्वाची! – उद्धव ठाकरे

सोन्याची बिस्कीटं अन् असंख्य नाणी; घरासमोर स्विमिंग पूल खोदताना सापडला गुप्त खजिना

हत्येचा कट, अडीच कोटींची सुपारी; मनोज जरांगेंनी थेट धनंजय मुंडेंचे नाव घेतले, सर्व प्लॅनच सांगितला

शेल्टरहोममध्ये ठेवा, रस्त्यावर कुत्रे दिसायला नकोत; सर्वोच्च न्यायालयाने भटक्या कुत्र्यांसंदर्भात दिले तीन महत्त्वाचे आदेश

अभिनंदन!!! बाॅलीवूडच्या ‘छावा’ला पूत्ररत्नाची प्राप्ती, इन्स्टाग्रामवर शेअर केली आनंदाची बातमी

बिहारमध्ये जेव्हा जेव्हा 5 टक्के मतदान वाढलं, तेव्हा सरकार पडलं; पहिल्या टप्प्यातील विक्रमी मतदानानंतर NDA चं टेन्शन वाढलं