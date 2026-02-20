अमेरिकेला खुश करण्यासाठी शेतकऱ्यांची कुर्बानी का दिली गेली? राहुल गांधी यांचे पाच टोकदार प्रश्न, पंतप्रधान मोदींवर पुन्हा निशाणा

सामना ऑनलाईन
|
बातमी शेअर करा :
सामना फॉलो करा

लोकसभा विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांनी अमेरिका-हिंदुस्थान व्यापार करारावरून पंतप्रधान नरेंद्र मोदींवर पुन्हा हल्ला चढवला आहे. व्यापार करारातील लाजीरवाण्या शरणागतीमागे पंतप्रधान मोदींच्या गळ्यापर्यंत आलेला दबाव आहे, असे राहुल गांधी म्हणाले. राहुल गांधी यांनी ट्विट करत पंतप्रधान मोदी आणि केंद्र सरकारला पाच सवाल केले आहेत.

राहुल गांधी यांनी ट्विटमध्ये व्हिडिओही शेअर केला आहे. त्यात एपस्टीन फाइल्स आणि हरदीप सिंग पुरी, मोदी आणि ट्रम्प यांना उद्देशून अनिल अंबानी आणि जेफ्री एपस्टीन यांच्यामधील चॅट, अमेरिकेतील अदानींवर खटला आणि माजी लष्करप्रमुख जनरल मुकुंद नरवणे यांच्या पुस्तकाचा उल्लेख राहुल गांधी व्हिडिओत केला.

अमेरिकेला खुश करण्यासाठी आपल्या शेतकऱ्यांची कुर्बानी का दिली गेली? अमेरिकेला आपली तेल आयात ठरवण्याची सूत्रे देऊन हिंदुस्थानच्या ऊर्जा सुरक्षेशी तडजोड का केली गेली? कोणत्याही परस्पर आश्वासनांशिवाय, दरवर्षी अमेरिकेची आयात १०० अब्ज डॉलर्सने वाढवण्याचे मान्य का केले? हा करार हिंदुस्थानला डेटा कॉलनी बनवू शकतो? ज्या करारात हिंदुस्थान खूप काही देत आहे आणि त्या बदल्यात खूप कमी मिळत आहे, अशा कराराला मोदी का सहमत होतील? या लाजीरवाण्या शरणागतीचे उत्तर पंतप्रधानांच्या गळ्यापर्यंत आलेला दबाव आहे, असे राहुल गांधी म्हणाले.

संबंधित बातम्या या पब्लिशरकडून आणखी

एआय सुद्धा ही समस्या सोडवू शकत नाही! दिल्लीच्या वाहतूक कोंडीवरून ऋषी सुनक यांची मिश्किल टिप्पणी

’स्वराज्य’च्या गाण्यातून छत्रपती शिवाजी महाराजांचा इतिहास उलगडणार, निक शिंदेसह कलाकारांची मांदियाळी

रेती तस्करांवर कल्याण महसूल विभागाची कारवाई

खेळण्याच्या वादातून कोयत्याने हल्ला

किन्हवलीचा आठवडी बाजार बेदखल कृषी उत्पन्न बाजार समितीचा भोंगळ कारभार, सुविधांच्या नावाने बोंब

रायगडातील 11 पोलीस अधिकाऱ्यांच्या बदल्या

नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळाला दिबांचे नाव द्या ! सर्वपक्षीय कृती समितीचे सोमवारी चलो आझाद मैदान, लाक्षणिक ठिय्या आंदोलन

नवी मुंबई पालिकेची पहिलीच महासभा वादळी ठरणार, वादग्रस्त प्रस्ताव पटलावर, परिवहन समिती सदस्य निवडीकडे लक्ष

कुकर चिकट – तेलकट झाला… हे करून पहा