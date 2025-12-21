Rajapur Municipal Council – राजापूर पालिकेवर महाविकास आघाडीचा झेंडा; ॲड. हुस्नबानू खलिफे पुन्हा ‘नगराध्यक्षा’

राजापूर नगर परिषदेच्या निवडणुकीत केंद्रस्थानी राहिलेल्या नगराध्यक्ष पदाच्या निवडणुकीत महाविकास आघाडीच्या उमेदवार ॲड. हुस्नबानू खलिफे यांनी महायुतीच्या उमेदवार श्रुती ताम्हनकर यांचा ३३८ मतांनी पराभव करून बाजी मारली.
नगर परिषदेच्या दहा प्रभागातील वीस जागांच्या निकालात महायुतीसह महाविकास आघाडीला प्रत्येकी दहा जागा प्राप्त झाल्या आहेत. निवडणूक निकालानंतर महाविकास आघाडीच्या वतीने जवाहर चौकात गुलालाची उधळण करीत फटाक्यांची जोरदार आतषबाजी करीत विजयाचा जल्लोत्सव साजरा करण्यात आला. लोकनियुक्त नगराध्यक्ष म्हणून विजयी झालेल्या महाविकास आघाडीच्या ॲड. हुस्नबानू खलिफे यांनी दुसऱ्या वेळी थेट मतदारांमधून विजय मिळविणाऱ्या पहिल्या महिला नगराध्यक्षा ठरल्या आहेत.
