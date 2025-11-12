गुप्तधन शोधणारे सहाजण अटकेत, पडक्या घरात खोदाई; राजूर पोलिसांची कारवाई

एका जुन्या पडक्या घरामध्ये अघोरी प्रथा व जादूटोणा करून सोन्याची पेटीत असलेले गुप्तधन शोधून देण्याचे काम करीत असलेल्या चार पुरुषांसह एका महिलेला राजूर पोलिसांनी रंगेहात पकडले. याप्रकरणी पोलिसांनी महाराष्ट्र नरबळी आणि इतर अमानुष, अनिष्ट व अघोरी प्रथा व जादूटोणा प्रतिबंधक अधिनियमांतर्गत गुन्हा दाखल केला आहे.
वंदना कलेक्शनसमोर गिरीश बोऱहाडे यांच्या पडक्या घरात काही लोक जादूटोणा करत असल्याची माहिती रविवारी (दि. 9) सायंकाळी राजूर पोलिसांना मिळाली होती. त्यानुसार सहाय्यक निरीक्षक किशोर पवार यांच्या मार्गदर्शनाखाली पोलीस पथकाने पंचांच्या उपस्थितीत छापा टाकला.
या ठिकाणी गेल्यानंतर पोलिसांना बोऱहाडे यांच्या घरासमोरील मोकळ्या जागेत जेसीबी मशीन चालू अवस्थेत दिसले. चौकशीअंती बोऱहाडे यांनी सांगितले, तेथे पाण्याची टाकी बांधण्यासाठी खड्डा घेतला जात आहे. मात्र, घरात पाहणी केली असता, चार पुरुष व एक महिला बसलेली दिसून आली. त्यांच्यासमोर लिंबू, हळद, कुंकू, अगरबत्ती, गुलाबपाणी, काडीपेटी अशा जादूटोणा संबंधित वस्तू मिळून आल्या. शेजारच्या खोलीत खड्डा घेतलेला आणि माती उकरण्यासाठी लागणारे साहित्यही सापडले.
याप्रकरणी पोलीस शिपाई सुनील रत्नपारखी यांनी दिलेल्या फिर्यादीवरुन राजूर पोलिसांनी गिरीश विनायक बोऱहाडे, सादिक बेग जाफर बेग (वय 35, रा. वाशिम), अनिकेत सुरेंद्र काळपांडे (वय 31, रा. अमरावती), नीलेश सुरेशराव रेवास्कर (वय 37, रा. वाशिम), विष्णू पाराजी हजारे (वय 74, रा. नाशिक) यांच्यासह एका महिलेवर गुन्हा दाखल केला आहे.
दरम्यान, बोऱहाडे यांच्या सांगण्यावरून त्यांनी सोन्याची पेटी जमिनीत गाडलेली आहे, असा दावा करत जादूटोणा विधी सुरू केला होता. यासाठी त्यांनी बोऱहाडे यांच्याकडून 10 हजार रुपये घेतले असल्याचेही उघड झाले. पोलिसांनी घटनास्थळावरून सर्व जादूटोणा साहित्य जप्त केले आहे.