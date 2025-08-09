Ratnagiri News – नऊ वर्षीय बालकाचा सर्पदंशाने मृत्यू, गावावर कोसळला दु:खाचा डोंगर

सामना ऑनलाईन
|

राजापूर तालुक्यातील देवीहसोळ येथील एका नऊ वर्षीय मुलाचा सर्पदंशाने मृत्यू झाल्याची दुर्दैवी घटना घडली आहे. श्रावण विकास भोवड असे या मयत मुलाचे नाव असून या घटनेने संपूर्ण तालुक्यात हळहळ व्यक्त होत आहे.

देवीहसोळ गावातील लिंगवाडीतील विकास भोवड यांचा मुलगा श्रवण याला सर्पदंश झाला होता. श्रवणला सर्पदंश झाल्याची कल्पना सुरुवातीला कुणालाच आली नाही. त्यामुळे त्याच्यावर उपचार सुरू होण्यास बराच विलंब झाला आणि त्याची प्रकृती अत्यंत चिंताजनक झाली. त्याला त्रास जाणवू लागल्यानंतर कुटुंबियांनी त्याला उपारासाठी रूग्णालयात दाखल केले.

रत्नागिरी येथील जिल्हा रूग्णालयात तपासणी अंती श्रवण याला सर्पदंश झाल्याचे निष्पन्न झाले होते. त्याच्यावर अतिदक्षता विभागात उपार सुरू होते. श्रवणला वाचविण्यासाठी डॉक्टरांनी प्रयत्नांची पराकाष्ठा केली, मात्र शुकवार 8 ऑगस्ट रोजी पहाटे त्याची प्राणज्योत मालवली. मनमिळावू, शांत आणि सर्वांच्या सोबत मिळून-मिसळून राहणाऱ्या श्रवणच्या अशा दुर्दैवी निधनाने संपूर्ण देवीहसोळ गाव शोकसागरात बुडाला आहे.

संबंधित बातम्या या पब्लिशरकडून आणखी

Israel Palestine War – पॅलेस्टाईनच्या ‘पेले’चा इस्रायलच्या हल्ल्यात मृत्यू, प्रसिद्ध फुटबॉलपटू काळाच्या पडद्याआड

Mumbai News – भाऊरायाच्या यकृतदानामुळे बहिणीला जीवदान; मुलुंडच्या फोर्टिस रुग्णालयात अनोखे रक्षाबंधन

Latur News – फेसबुक लाईव्ह करत तरुणाने संपवलं जीवन, लातूरमधील हृदयद्रावक घटना

video

Video – UPI व्यवहारावर शुल्क आकारणार!

Mumbai News – मुंबई विमानतळावर परदेशी प्राण्यांच्या तस्करीचा पर्दाफाश, बँकॉकहून आलेल्या प्रवाशाला अटक

कंटेंट क्रिएटर तरुणीने उघड केला स्विगी आणि झोमॅटोमधला ‘ऑर्डर कॅन्सल्ड घोटाळा’!

किवींचा झिम्बाब्वेला दे धक्का! 67 वर्षांपूर्वीचा विक्रम मोडला, साजरा केला कसोटी क्रिकेटमधला ऐतिहासिक विजय

शुभमन गिलचा मैदानाबाहेरही बोलबाला! लिलावात जर्सीला सर्वाधिक 5.41 लाखांची बोली

ओव्हरटेक करणं जीवावर बेतलं, डंपरच्या धडकेत दुचाकीस्वार दाम्पत्याचा मृत्यू