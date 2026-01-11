Ratnagiri News कचरा डेपोत एक दिवसाचे बाळ सापडले, माता पित्यांचा शोध सुरू

क्रांतीनगर झोपडपट्टी येथील कचरा डेपोमध्ये केवळ एक दिवसाचे जिवंत नवजात पुरुष जातीचे अर्भक आढळून आल्याने परिसरामध्ये एकच खळबळ उडाली आहे.त्या अर्भकाच्या माता-पित्यांचा शोध घेण्यासाठी पोलिसांनी श्वानपथकाची मदत घेतली आहे.
परिसरातील नागरिकांनी तातडीने त्या अर्भकाला उचलून जिल्हा शासकिय रुग्णालयात दाखल केले. या अर्भकावर तेथील लहान मुलांच्या अतिदक्षता विभागात उपचार सुरु आहेत.
क्रांतीनगर येथील कचरा डेपोत आढळून आलेल्या माता-पित्यांचा शहर पोलिसांकडून कसून शोध सुरु आहे. हे अर्भक सापडल्यानंतर शहर पोलिसांनी श्वान पथकाला पाचारण केले होते. श्वान पथक तेथील झोपडपट्टीतून कानोसा घेत मुख्य रस्त्यापर्यंत येउन त्याठिकाणी घूटमळत राहिले. त्यामुळे या अर्भकाला त्याठिकाणी आणण्यासाठी एखाद्या वाहनाचा वापर करण्यात आला असल्याचा प्राथमिक अंदाज पोलिसांनी वर्तवला आहे.
दरम्यान, जिल्हा शासकिय रुग्णालयातील लहान मुलांच्या अतिदक्षता विभागात ठेवण्यात आलेल्या त्या अर्भकाची तब्बेत उत्तम असल्याची माहिती रुग्णालयातून देण्यात आली आहे. तसेच याप्रकरणी शहर पोलिस ठाण्यात अज्ञाता विरोधात त्या अर्भकाला कचार डेपोत टाकल्याप्रकरणी गुन्हा दाखल करण्यात आला असून अधिक तपास पोलिस उपनिरीक्षक भगवान पाटील करत आहेत.