Video : अभिनेत्री रविना टंडनच्या कारने वृद्ध महिलेला उडवले; लोकांनी घेरले, नशेच्या धुंदीत मारहाण केल्याचा आरोप

मुंबईतील वांद्रे भागात शनिवारी रात्री बॉलिवूड अभिनेत्री रविना टंडन हिच्या कारने वृद्ध महिलेला उडवले. चालकाने बेदरकारपणे वाहन चालवल्याने हा प्रकार घडला. याचा व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाला आहे. यात अपघातानंतर रविना टंडन हिला स्थानिक लोकांनी घेरल्याचे दिसतेय. यावेळी रविना ‘कृपया मला मारू नका’, अशी विनवणी करतानाही दिसतेय.

प्राथमिक माहितीनुसार, रविना टंडन हिच्या चालकाने बेदरकारपणे वाहन चालवत रिझवी कॉलेज जवळील क्वार्टर रोडवर तिघांना उडवले. यात एका वृद्ध महिलेचाही समावेश आहे. अपघातानंतर स्थानिकांनी तिला जाब विचारला. यामुळे संतापलेली रविना नशेच्या धुंदीत कारमधून उतरली आणि पीडितांना शिवीगाळ, मारहाण करते, असा आरोप करण्यात आला आहे.

Allegations of Assault by #RaveenaTandon & her driver on elderly Woman Incident near Rizvi law college, family Claims that @TandonRaveena was under influence of Alcohol, women have got head injuries, Family is at Khar Police station @MumbaiPolice @CPMumbaiPolice @mieknathshinde pic.twitter.com/eZ0YQxvW3g

— Mohsin shaikh 🇮🇳 (@mohsinofficail) June 1, 2024