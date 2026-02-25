यापुढे कोणताही हिडन चार्ज लावू नका; सर्व बँकांना फसव्या जाहिराती हटवण्याचे RBI चे निर्देश

सध्या प्रत्येकाच्या फोनवर जाहिरातीद्वारे किंवा बँक अॅपवर अतिरिक्त सेवा खरेदी करण्याचा सल्ला देणारे संदेश किंवा सूचना नेहमी मिळतात. तसेच या जाहिरींमध्ये न दाखवलेले अनेक शुल्क आकारण्यात येतात. या सेवा घेताना या हिडम चार्जेसची अनेकांना माहिती नसते. आता, रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया (आरबीआय) अशा बाबींवर कठोर भूमिका घेतली आहे आणि डिजिटल बँकिंग अधिक पारदर्शक करण्यासाठी बँकांना कडक आदेश जारी केले आहेत.
यापुढे कोणतेही हिडन चार्जेस लावू नका, असे निर्देश आरबीआयने बँकांना दिले असून जाहराती आणि अॅप्समधून फसव्या आणि भुरळ घालणाऱ्या तसेच हिडन चार्ज असणाऱ्या जाहिराती हटवण्याचे निर्देश दिले आहेत. बँक ग्राहकांचे संरक्षण करण्यासाठी आरबीआयने कडक सूचना जारी केल्या आहेत. केंद्रीय बँकेने बँक अॅप्समध्ये वापरल्या जाणाऱ्या डार्क पॅटर्न काढून टाकण्याचे आदेश दिले आहेत आणि त्यासाठी जुलै २०२६ पर्यंत वेळ दिला आहे.
जबाबदार व्यवसाय आचारसंहिता सुधारणा निर्देश, २०२६ या मसुद्यात केंद्रीय बँकेने आता बँकांना कडक सूचना दिल्या आहेत. आरबीआयने बँकांना जुलै २०२६ पर्यंत त्यांच्या वेबसाइट्स आणि मोबाइल अॅप्सवरून सर्व डार्क पॅटर्न, जे ग्राहकांना दिशाभूल करण्यासाठी किंवा दबाव आणण्यासाठी डिझाइन केलेल्या जाहिराती आहेत, त्या काढून टाकण्याचे आदेश दिले आहेत. यामुळे बँकांना वित्तीय उत्पादने किंवा सेवा देण्यापूर्वी स्पष्ट ग्राहकांची संमती घेणे बंधनकारक आहे.
आरबीआयच्या या पावलाचा उद्देश ग्राहकांना योग्य माहितीशिवाय उत्पादने खरेदी करण्यात किंवा शुल्क भरण्यात फसवले जाणार नाही याची खात्री करणे आहे. ग्राहकांच्या स्पष्ट परवानगीशिवाय बँकांना एकत्रितपणे आर्थिक उत्पादने विकण्यास देखील मनाई असेल. डार्क पॅटर्न ही डिजिटल प्लॅटफॉर्मवर वापरल्या जाणाऱ्या डिझाइन तंत्रे आहेत ज्या वापरकर्त्यांच्या वर्तनावर अशा प्रकारे प्रभाव पाडतात ज्या त्यांना सहज समजत नाहीत. यामध्ये लपलेले शुल्क, गोंधळात टाकणारे किंवा मोहक पर्याय किंवा ग्राहकांना अतिरिक्त सेवा स्वीकारण्यास प्रोत्साहित करणारे वारंवार प्रॉम्प्ट समाविष्ट असू शकतात. या युक्त्यांना आळा घालण्यासाठी आरबीआयने बँकांना दिलेल्या निर्देशांचा उद्देश ग्राहकांना ते कशासाठी साइन अप करत आहेत याची पूर्णपणे जाणीव आहे आणि त्यांची दिशाभूल होऊ नये याची खात्री करणे आहे.
नुकत्याच झालेल्या सर्वेक्षणातून असे दिसून आले आहे की अशा युक्त्या मोठ्या प्रमाणात वापरल्या जातात. आरबीआयची कारवाई या सर्वेक्षणाच्या निकालांनंतर झाली आहे, ज्यामध्ये ३८८ जिल्ह्यांमधील १,६१,००० हून अधिक लोकांचे प्रतिसाद समाविष्ट होते. निष्कर्षांवरून असे दिसून आले की अशा दिशाभूल करणाऱ्या डार्क पॅटर्न ट्रिक्स अनेक ऑनलाइन बँकिंग प्लॅटफॉर्मवर सामान्य आहेत. सर्वेक्षण वापरकर्त्यांनी नोंदवले की सुरुवातीला लपवलेले शुल्क स्पष्टपणे उघड केले जात नाही आणि कोणत्याही प्रक्रियेच्या शेवटी ग्राहकांना या छुप्या शुल्कांना सामोरे जावे लागते. शिवाय, अतिरिक्त सेवा सक्रिय करण्यासाठी वारंवार सूचना देणे ग्राहकांना त्रासदायक ठरते. बँकांना जुलै २०२६ पर्यंत गडद नमुने पूर्णपणे काढून टाकण्यासाठी आणि नवीन नियमांचे पालन करण्यासाठी मुदत देण्यात आली आहे. डिजिटल वित्तीय सेवा सुलभ, न्याय्य आणि अधिक विश्वासार्ह बनवण्याच्या उद्देशाने मोबाइल बँकिंगवरील लोकांच्या वाढत्या अवलंबित्वाला प्रतिसाद म्हणून आरबीआयने हे पाऊल उचलले आहे.