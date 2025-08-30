खाऊगल्ल्या, टपऱ्या, हॉटेल्स बंद ठेवण्याचे अलिखित आदेश; आंदोलक माणसं आहेत याचा सरकारला विसर पडलाय का? – रोहित पवार

मराठा आरक्षणाच्या मागणीसाठी मराठा संघर्ष योद्धे मनोज जरांगे पाटील यांच्यासोबत हजारो आंदोलक मुंबईत धडकले आहेत. मराठ्यांचे वादळ मुंबईत पाहायला मिळाले. मनोज जरांगे पाटील यांनी आझाद मैदान येथे उपोषण सुरू केले असून डोक्यावर गुलाल पडल्याशिवाय इथून हलायचं नाही असा निर्धार त्यांनी व्यक्त केला. यावेळी आंदोलकांची गैरसोय होत असल्याचे म्हणत त्यांनी सरकारवर गंभीर आरोपही केला. मराठा आंदोलकांना अन्न पाणी मिळू नये म्हणून खाऊ गल्ली बंद केल्या. तसेच स्वच्छतागृहेही मिळू नयेत अशी व्यवस्था केली आहे, असा आरोप जरांगे पाटील यांनी केला. यावरून आता राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरदचंद्र पवार) पक्षाचे आमदार रोहित पवार यांनी सरकारवर निशाणा साधला.
रोहित पवार यांनी शनिवारी सकाळी ट्विट करत महायुती सरकारवर टीका केली. खाऊगल्ल्या, टपऱ्या, हॉटेल्स बंद ठेवण्याचे अलिखित आदेश देण्यात आलेले असून आंदोलक माणसं आहेत याचा सरकारला विसर पडलाय का? असा सवाल रोहित पवार यांनी केला. तसेच आंदोलकांना सुविधा देत त्यांच्याशी संवाद सुरू करण्याची मागणीही त्यांनी केली.
मुंबई शहरातील पाणपोया बंद, रेल्वे स्थानकावरील तसेच इतर ठिकाणावरील सार्वजनिक स्वच्छतागृहांना काही ठिकाणी लॉक करण्यात आले आहेत तर काही ठिकाणी पाणी बंद करण्यात आले आहे. पिण्याचे पाणी देखील उपलब्ध केले जात नसल्याचे तसेच सामाजिक संघटना पाठवत असलेली मदत देखील ब्लॉक करण्याचे प्रयत्न केले जात असल्याचे समजत आहे. खाऊगल्ल्या, टपऱ्या, हॉटेल्स देखील बंद ठेवण्याचे अलिखित आदेश आहेत. शांतेतेच्या मार्गाने आंदोलन करणारे महाराष्ट्राच्या कानाकोपऱ्यातून आलेले आंदोलक माणसं आहेत याचा सरकारला विसर पडला की काय? असा सवाल रोहित पवार यांनी सरकारला केला.
सरकार एवढे निष्ठुर झाले तर लोकशाहीलाच काय तर माणुसकीला सुद्धा अर्थ राहणार नाही. सरकारने त्वरित मूलभूत सुविधा द्याव्यात आणि आंदोलकांशी संवाद सुरू ठेवावा. संवाद ठेवल्यास संवेदनशीलता आणि सामंजस्य दाखवण्यास आंदोलक देखील सकारात्मक प्रतिसाद देतील आणि तोडगा निघेल, असेही रोहित पवार एक्स पोस्टमध्ये म्हटले.
