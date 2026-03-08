आंतरराष्ट्रीय कायदा आता केवळ कागदावरच; रशियाने पुकारली P5 देशांची तातडीची बैठक

मध्य-पूर्वेत (Middle East) सुरू असलेल्या भीषण संघर्षामुळे जागतिक शांतता धोक्यात आली असून, रशियाने आता आंतरराष्ट्रीय कायद्याच्या अस्तित्वावरच प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे. अमेरिका आणि इस्रायलने इराणवर केलेल्या हल्ल्यांनंतर परिस्थिती अधिक हाताबाहेर गेली असून, रशियाने आता संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेच्या पाच स्थायी सदस्यांची (P5) तातडीची शिखर परिषद बोलावण्याचे आवाहन केले आहे.
आंतरराष्ट्रीय कायदा संपुष्टात?
क्रेमलिनचे प्रवक्ते दिमित्री पेस्कोव्ह यांनी माध्यमांशी संवाद साधताना अत्यंत कडक शब्दांत जागतिक स्थितीवर भाष्य केले. ते म्हणाले की, “आजच्या काळात आंतरराष्ट्रीय कायदा केवळ कागदावर उरला आहे, प्रत्यक्षात त्याचे अस्तित्व संपुष्टात आले आहे. कोणाला कोणत्या नियमांचे पालन करायला सांगायचे, हेच आता समजेनासे झाले आहे, कारण जागतिक नियमावली पूर्णपणे कोलमडली आहे.”
काय आहे रशियाची मागणी?
रशियाने राष्ट्राध्यक्ष व्लादिमीर पुतिन यांच्या जुन्या प्रस्तावाचा पुनरुच्चार केला आहे. यामध्ये रशिया, अमेरिका, चीन, फ्रान्स आणि ब्रिटन या पाच बलाढ्य देशांनी एकत्र येऊन जागतिक सुरक्षा आणि स्थिरतेवर चर्चा करणे आवश्यक असल्याचे म्हटले आहे. पश्चिम आशियातील तणाव पाहता, ही P5 शिखर परिषद आता अनिवार्य झाली असल्याचे रशियाचे म्हणणे आहे.