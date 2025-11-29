बालकुमार मराठी साहित्य संमेलनाच्या अध्यक्षपदी सदानंद पुंडपळ

मुंबई मराठी साहित्य संघ आणि कुमुद विद्यामंदिर, देवनार यांच्या वतीने बालकुमार मराठी साहित्य संमेलनाचे आयोजन केले आहे. संमेलनाच्या अध्यक्षपदी प्रसिद्ध बालसाहित्यिक सदानंद पुंडपळ यांची निवड झाली आहे. 3 डिसेंबर रोजी कुमुद विद्यामंदिर, देवनार येथे होणाऱया संमेलनाचे उद्घाटन अभिनेत्री – निर्माती श्रद्धा हांडे यांच्या हस्ते होणार आहे. मुंबई मराठी साहित्य संघाचे हे तिसरे एकदिवसीय संमेलन आहे. संमेलनाचे समन्वयक एकनाथ आव्हाड आणि प्रतिभा बिस्वास आहेत, अशी माहिती शाखेच्या कार्यवाह प्रा. प्रतिभा सराफ यांनी दिली.