SIR वर चर्चा झाली नाही तर संसदेचे कामकाज चालू देणार नाही, समाजवादी पक्षाचा सरकारला इशारा

सामना ऑनलाईन
|

हिवाळी अधिवेशनात एसआयआरवर (SIR) चर्चा झाली नाही तर, संसदेचे कामकाज चालू देणार नाही, असा इशारा समाजवादी पक्षाने रविवारी केंद्र सरकारला दिला. संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनाच्या एक दिवस आधी सरकारने बोलावलेल्या सर्वपक्षीय बैठकीनंतर समाजवादी पक्षाचे नेते राम गोपाल यादव म्हणाले की, सरकार एसआयआरवर चर्चा करण्यास टाळाटाळ करू शकत नाही. कारण ही प्रक्रिया निवडणूक आयोग करत आहे.

राम गोपाल यादव म्हणाले, “जर एसआयआरवर चर्चा झाली नाही, तर आम्ही सभागृहाचे कामकाज चालू देणार नाही.” ते म्हणाले, “समाजवादी पक्षाने एसआयआरचा मुद्दा उपस्थित केला आहे, कारण मी मोठ्या प्रमाणात अनियमितता पाहिल्या आहेत. पूर्वी आम्ही त्याबद्दल ऐकत होतो, परंतु आता आम्ही पाहत आहोत की, मतदारांचे नाव मतदार यादीतून कापली जात आहेत.”

यादव म्हणाले, “बिहारमध्येही अनियमितता झाल्या आहेत. आम्ही यावर (एसआयआर) चर्चा करण्याची मागणी केली आहे. निवडणूक आयोगाचा हवाला देऊन सरकार यातून सुटू शकत नाही.” ते म्हणाले की, निवडणूक आयोग नावाची संस्था सरकारनेच स्थापन केली आहे. सरकार हे आयोगापेक्षा मोठे आहे.

