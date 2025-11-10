Sangli news – विटा शहरात अग्नितांडव! स्टील-फर्निचरच्या दुकानाला भीषण आग, पती-पत्नीसह गर्भवती मुलगी अन् नात ठार

सामना ऑनलाईन
|

सांगली जिल्ह्यातील विटा शहरात सोमवारी सकाळी अग्नितांडव पाहायला मिळाले. शहरातील स्टील-फर्निचरच्या दुकानाला लागलेल्या भीषण आगीमध्ये होरपळून पती-पत्नीसह गर्भवती मुलगी आणि नातीचा मृत्यू झाला. सुदैवाने दोन मुलांना प्रसंगावधान राखत गॅलरीतून उडी घेतल्याने त्यांचा जीव वाचला. मात्र यात ते जखमी झाले असून त्यांच्यावर शहरातील रुग्णालयात उपचार सुरू आहेत. ही आग कशामुळे लागली हे अद्याप स्पष्ट झालेले नाही. मात्र आगीत होरपळून चौघांचा मृत्यू झाल्याने संपूर्ण शहरावर शोककळा पसरली आहे.

विष्णू जोशी (वय – 50), त्यांची पत्नी सुनंदा जोशी (वय – 47), गरोदर पत्नी प्रियंका इंगळे (वय – 28) आणि तीन वर्षांची नात सृष्टी अशी मृतांची नावे असून मनीष (वय – 25) व सूरज (वय – 22) यांनी गॅलरीतून उडी घेतल्याने त्यांचा जीव वाचला.

विटा शहरातील सावरकरनगर येथे विष्णू जोशी यांचे ‘जय हनुमान स्टील सेंटर’ हे भांडी व फर्निचरचे दुकान आहे. दुकाच्या तळमजल्यावर भांडी, पहिल्या मजल्यावर लाकडी फर्निचर, गाडीचे साहित्य असून वरच्या मजल्यावर जोशी कुटुंब वास्तव्यास आहे. दुकानाच्या आतील बाजूसच जीना असून याचा वापर जोशी कुटुंब ये-जा करण्यासाठी करते. सोमवारी सकाळी 9 च्या सुमारास दुकानाला आग लागलीय. दुकानाचे दोन्ही शटर बंद होते आणि जोशी कुटुंब वरच्या मजल्यावर होते. आग लागल्याचे दिसताच रस्त्यावरून ये-जा करणाऱ्या नागरिकांनी आरडाओरडा सुरू केला.

आगीने रौद्ररूप धारण केल्याने जोशी कुटुंबाला जीन्यावरून खाली येता आले नाही. बघता बघता आग दुसऱ्या मजल्यावर पसरली. या दरम्यान मनीष आणि सूरज यांनी गॅलरीतून उडी घेतली. मात्र विष्णू जोशी, त्यांची पत्नी सुनंदा, गर्भवती पत्नी प्रियंका आणि तीन वर्षांची नात सृष्टी यांना बाहेर पडता आले नाही. आगीत होरपळून चौघांचाही मृत्यू झाला.

दरम्यान, सांगलीचे खासदार विशाल पाटील, पोलीस अधिक्षक संदीप घुगे यांनी घटनास्थळी भेट देऊन दुर्घटनेची माहिती घेतली. या आगीचे नेमके कारण अद्याप समजू शकलेले नाही.

संबंधित बातम्या या पब्लिशरकडून आणखी

दिल्लीतील जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम पाडणार; क्रीडा मंत्रालय उभारणार ‘स्पोर्ट्स सिटी’

पल्लवी पुरकायस्थ हत्या प्रकरणातील मारेकरी सुरक्षा रक्षकाच्या जन्मठेपेवर शिक्कामोर्तब; फाशी सुनावण्यास हायकोर्टाचा नकार

अण्वस्त्रसज्जतेचा टेंभा मिरवणारा देश सध्या कांदे, टोमॅटो टंचाईचा सामना करत आहे; अफगाणिस्तानचा पाकिस्तानवर निशाणा

MCA च्या अध्यक्षपदी अजिंक्य नाईक यांची बिनविरोध निवड

जम्मू कश्मीर पोलिसांकडून 2,900 किलो स्फोटके जप्त, दोन डॉक्टरांसह 7 जणांना अटक; जैशचे मॉड्यूल उद्ध्वस्त

Pandharpur news – कार्तिकी वारीत श्री विठ्ठल चरणी 5 कोटी 18 लाखांची देणगी

supreme court

महिला आरक्षण कधी लागू करणार? सर्वोच्च न्यायालयाचा केंद्र सरकारला सवाल

बिहारमध्ये इतिहास घडणार! जनता बदल घडवणार; तेजस्वी यादव यांचा विश्वास

महिला डॉक्टरला न्याय मिळावा म्हणून काँग्रेसचे आंदोलन, वर्षा बंगल्याला घेराव घालण्याचा प्रयत्न