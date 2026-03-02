संगमेश्वर कसब्यातील प्राचीन मंदिरांनी घेतला मोकळा श्वास, 31 दुर्गवीरांच्या श्रमदानातून ऐतिहासिक वारसा चकाकला

महाराष्ट्राच्या वैभवशाली इतिहासाचे साक्षीदार असलेल्या प्राचीन मंदिरांचे जतन आणि संवर्धन व्हावे, या उदात्त ध्येयाने दुर्गवीर प्रतिष्ठान (रत्नागिरी विभाग) वतीने रविवार, ०१ मार्च २०२६ रोजी संगमेश्वर कसबा येथील सोमेश्वर आणि काशी विश्वेश्वर मंदिर परिसरात भव्य स्वच्छता व श्रमदान मोहीम यशस्वीरित्या राबवण्यात आली.
इतिहासाची साक्ष आणि संवर्धनाची ओढ
संगमेश्वर कसब्याला ऐतिहासिक दृष्ट्या अनन्यसाधारण महत्त्व आहे. ज्या भूमीने स्वराज्याचे दुसरे छत्रपती धर्मवीर संभाजी महाराजांचा काळ पाहिला आणि त्यांच्या बलिदानाची साक्ष दिली, त्याच भूमीतील प्राचीन मंदिरे काळाच्या ओघात झाडाझुडपांच्या विळख्यात अडकली होती. या मंदिरांचे सौंदर्य पुन्हा उजळून निघावे आणि पर्यटकांनी या वारशाकडे आकर्षित व्हावे, यासाठी दुर्गवीर प्रतिष्ठान सातत्याने प्रयत्नशील असते.
अशी पार पडली मोहीम
मोहीमेची सुरुवात संगमेश्वर कसबा येथील धर्मवीर छत्रपती संभाजी महाराजांच्या प्रतिमेचे पूजन करून व त्यांना अभिवादन करून करण्यात आली. त्यानंतर सर्व दुर्गवीर सोमेश्वर मंदिर परिसराकडे रवाना झाले.
श्रमदान – झाडाझुडपांनी वेढलेली प्राचीन मंदिरे दुर्गवीरांनी स्वच्छ केली. मंदिराच्या छतावर आणि भिंतींवर वाढलेली झुडपे हटवण्यात आली.
परिसर स्वच्छता – काशी विश्वेश्वर मंदिराच्या बाजूचा सर्व पालापाचोळा साफ करण्यात आला. तसेच, रस्त्यालगत वाढलेली झाडी तोडल्यामुळे मंदिरांकडे जाणारा मार्ग सुटसुटीत झाला आहे.या मोहिमेमुळे या भागातील सर्व लहान-मोठी मंदिरे आता मोकळा श्वास घेत असून त्यांचा मूळ ऐतिहासिक डौल दिसून येत आहे.
मार्गदर्शन आणि सहभाग
ही मोहीम दुर्गवीर प्रतिष्ठानचे उपखजिनदार प्रशांत डिंगणकर व रत्नागिरी जिल्हाध्यक्ष रोहित बालडे यांच्या मार्गदर्शनाखाली संपन्न झाली.या मोहिमेत एकूण ३१ दुर्गवीरांनी उत्साहाने सहभाग घेतला. सहभागी सदस्यांची नावे खालील प्रमाणे आहेत. निशांत जाखी, योगेश सावंत, प्रणव राक्षे, सार्थक डोलारे, दिप्ती साळवी, प्रतिक्षा बाईत, माही सावंत, ओंकार सावंत, सौरभ सावंत, स्वरूप नलावडे, राज मोहिरे, पराग लिंबूकर, यश राक्षे, राहुल रहाटे, प्रेम रहाटे, किरण सुर्वे, वंश पवार, दीपाली पवार, सिद्धी शेलार, सानिका विचारे, वेदांत लोकम, यश सावंत, साहिल मांजरेकर, भावेश सावंत, किशोर मोसमकर, पार्थ भोसले, आकाश शिर्के, किरण भुरवणे आणि शुभम मांजरेकर.
स्थानिक ग्रामस्थांचे सहकार्य
या श्रमदान मोहिमेवेळी कसबा येथील सामाजिक कार्यकर्त्यांनी दुर्गवीरांच्या चहापानाची व अल्पोपहाराची उत्तम व्यवस्था केली होती.यामध्ये सतिश लिंगायत, नवनाथ शेट्ये, धनाजी बेंद्रे,संजय बावधने, धनाजी भांगे यांनी मोलाचे सहकार्य केले. दुर्गवीर प्रतिष्ठानच्या या कार्याचे संपूर्ण संगमेश्वर परिसरातून कौतुक होत असून, अशा मोहिमांमुळे आपला ऐतिहासिक वारसा पुढील पिढीसाठी सुरक्षित राहील, असा विश्वास व्यक्त केला जात आहे.