संजय मांजरेकर यांची ‘विकेट’, बीसीसीआयने समालोचकांच्या यादीतून काढून टाकले

कोरोना व्हायरसचा प्रभाव खेळांवरही होत असून बीसीसीआयने इंडियन प्रीमिअर लीग अर्थात आयपीएल स्पर्धा लांबणीवर टाकण्याचा निर्णय घेतला. दक्षिण आफ्रिकेविरुद्धचा पहिला सामना पावसाने धुतला गेल्यानंतर, पुढील दोन सामने बीसीसीआयने रद्द केले. याच दरम्यान प्रसिद्ध समालोचक संजय मांजरेकर यांना समालोचकाच्या यादीतून काढून टाकण्यात आले आहे. ‘मुंबई मिरर’ने याबाबत वृत्त दिले आहे.

हिंदुस्थान आणि दक्षिण आफ्रिकेमध्ये पहिला एक दिवसीय सामना धर्मशाळा येथे खेळला जाणार होता. परंतु पावसामुळे हा सामना होऊ शकला नाही. या सामन्यासाटी सुनिल गावसकर, व्हीव्हीएस लक्ष्मण, मुरली कार्तिक हे माजी खेळाडू समालोचनासाठी हजर होते, टीम इंडियाचा माजी खेळाडू आणि प्रसिद्ध समालोचक संजय मांजरेकर यात दिसला नाही. संजय मांजरेकर यांना बीसीसीआयने काढून टाकल्याचे वृत्त असून आगामी आयपीएल स्पर्धेतही त्यांना वगळली जाण्याची शक्यता आहे, असे बीसीसीआयमधील सूत्रांनी सांगितले आहे.

1996 ला आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमधून निवृत्ती घेतल्यापासून संजय मांजरेकर सातत्याने समालोचन करत आहेत. त्यांच्या समालोचनाचा एक विशेष चाहता वर्गही आहे. मांजरेकर यांनी गेल्या तीन विश्वचषकासाठी आणि आयसीसीच्या मोठ्या स्पर्धांमध्येही समालोचन केले आहे. परंतु सध्या त्यांना हटवण्यात आले आहे. कामावर नाराज असल्याने बीसीसीआयने हा निर्णय घेतल्याचे कळते. बीसीसीआयमधील अधिकाऱ्यांनी यावर बोलण्यास नकार दिला आहे. मात्र सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, बीसीसीआय मांजरेकर यांच्या कामावर खुश नाही. त्यामुळे आगामी आयपीएलमध्येही मांजरेकरांची विकेट जाण्याची शक्यता आहे.

“By bits ‘n’ pieces of sheer brilliance, he’s ripped me apart on all fronts.” @sanjaymanjrekar has something to say to @imjadeja after the all-rounder’s fantastic performance against New Zealand. #INDvNZ | #CWC19 pic.twitter.com/i96h5bJWpE

संजय मांजरेकर हे अनेकदा आपल्या वक्तव्यांमुळे गोत्यात येत असतात. काही दिवसांपूर्वी रविंद्र जाडेजा आणि हर्षा भोगले यांच्याशीही संजय मांजरेकर यांचं वाकयुद्ध रंगलं होतं. ज्यासाठी मांजरेकर यांना सोशल मीडियावर चाहत्यांच्या रोषाचा सामना करावा लागला होता.

Still i have played twice the number of matches you have played and i m still playing. Learn to respect ppl who have achieved.i have heard enough of your verbal diarrhoea.@sanjaymanjrekar

— Ravindrasinh jadeja (@imjadeja) July 3, 2019