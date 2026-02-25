Satara News मुलीवर अत्याचार; आरोपीला सक्तमजुरी

सामना ऑनलाईन
|
बातमी शेअर करा :
सामना फॉलो करा

अल्पवयीन मुलीवर अत्याचार केल्याप्रकरणी आरोपीस 20 वर्षांचा कारावास व 50 हजार रुपये दंडाची शिक्षा वडूज येथील अतिरिक्त जिल्हा सत्र न्यायाधीश व्ही. बी. काकतकर यांनी सुनावली. महेश वसंत गलांडे (वय 39, रा. नागाचे कुमठे, ता. खटाव) असे त्याचे नाव आहे.

दि. 23 डिसेंबर 2018 रोजी आरोपी महेश गलांडे याने मित्राबरोबर झालेल्या बोलण्याच्या रेकॉर्डिंगची भीती घालून फिर्यादीकडे शरीर सुखाची मागणी केली. त्यास फिर्यादीने नकार दिल्यावर मारहाण करीत तिच्यावर अत्याचार केला, तसेच धमकी देत वारंवार अत्याचार केला. त्यात फिर्यादी आठ महिन्यांची गर्भवती असल्याबाबतच्या जबाबावरून गुन्हा दाखल करण्यात आला होता.

सरकार पक्षाच्या वतीने 12 साक्षीदार तपासण्यात आले. साक्षीदारांचे जाब – जबाब, कागदोपत्री व वैद्यकीय पुरावे, सरकारी वकिलांचा युक्तिवाद ग्राह्य धरून आरोपी महेश गलांडे यास बाललैंगिक अत्याचारापासून बालकांचे संरक्षण कलमान्वये 20 वर्षे सश्रम कारावास व 50 हजार रुपये दंड ठोठावला. तसेच 50 हजार रुपयांपैकी 25 हजार पीडितेस नुकसान भरपाई देण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले.

याबाबत औंध पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. हा खटला चालविण्याकामी पोलीस उपअधीक्षक रणजित सावंत, सहायक पोलीस निरीक्षक गणेश वाघमोडे यांनी मार्गदर्शन केले, तसेच पोलीस उपनिरीक्षक दत्तात्रय जाधव, पोलीस प्रॉसिक्युशन स्क्वॉडचे हवालदार जयवंत शिंदे, हवालदार विजयालक्ष्मी दडस, आमीर शिकलगार, सागर सजगणे यांनी सहकार्य केले.

संबंधित बातम्या या पब्लिशरकडून आणखी

घर सोडून गेलेल्या मुलीचा नागोठणे पोलिसांनी सहा तासांत लावला शोध

How to Repay Your Home Loan Faster Smart Prepayment Strategies

असं झालं तर… कर्ज लवकर फेडायचंय…?

Ahilyanagar News इन्स्टाग्रामवरील ओळख तरुणीला पडली महागात! लग्नाच्या आमिषाने खासगी व्हिडीओ रेकॉर्ड करून बदनामी

Shiv Sena Provides Aid to Tribal Families in Sanjay Gandhi National Park

आदिवासी पाड्यात शिवसेनेचा मदतीचा हात

सांगलीत 80 लाख मेट्रिक टन उसाचे गाळप, 16 कारखान्यांकडून 82 लाख क्विंटल साखर उत्पादन; आठवडाभरात गाळप बंद होणार

शनिभक्तांची लूट थांबेना; पूजेचे ताट 1800 रुपयांना

कोल्हापूर-मुंबई दररोज विमानसेवा सुरू होणार

कोल्हापुरातील पंचगंगेची उपनदी जयंती ‘नाला’ पावसाच्या प्रतिक्षेत, नदीत मिसळणार तुंबलेली घाण; आरोग्याचा प्रश्न गंभीर

मेक्सिकोतील हिंसाचारात 73 जणांचा मृत्यू; 25 सुरक्षा रक्षकांचाही समावेश, एल मेंचोच्या खात्म्यानंतर अनेक ठिकाणी तणाव