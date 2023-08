माजी खासदार प्रभुनाथ सिंह दुहेरी हत्याकांडात दोषी, सुप्रीम कोर्टाने हायकोर्टाचा निर्णय केला रद्द

राजदचे (Rashtriya Janata Dal) माजी खासदार प्रभुनाथ सिंह (Prabhunath Singh) यांना सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme Court) झटका दिला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने दुहेरी हत्याकांडामध्ये प्रभुनाथ सिंह यांना दोषी ठरवले आहे. याआधी कनिष्ठ न्यायालयाने त्यांना या प्रकरणातून मुक्त केले होते. तसेच पाटणा उच्च न्यायालयानेही हा निर्णय कायम ठेवला होता. मात्र सर्वोच्च न्यायालयाने हा निर्णय रद्द ठरवत प्रभुनाथ यांना दोषी ठरवले आहे.

प्रभुनाथ यांना 1 सप्टेंबर रोजी हजर करण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने बिहारचे डीजीपी आणि मुख्य सचिवांना दिले आहेत. याच दिवशी त्यांना शिक्षा सुनावली जाण्याची शक्यता आहे. सध्या प्रभुनाथ हे अन्य एका खुनाच्या खटल्यामध्ये हजारीबाग तुरुंगामध्ये शिक्षा भोगत आहेत.

Supreme Court holds Rashtriya Janata Dal (RJD) leader and former MP Prabhunath Singh guilty in 1995 double murder case, overturns Patna HC order acquitting him pic.twitter.com/vwBP0RduI8

— ANI (@ANI) August 18, 2023