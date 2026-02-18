श्रीनगर-बारामुल्ला महामार्गावर आयईडी जप्त; सुरक्षा दलांच्या सतर्कतेमुळे मोठा दहशतवादी कट उधळला

manipur-jawan

जम्मू आणि काश्मीरमध्ये सुरक्षा दलांनी दाखवलेल्या तत्परतेमुळे आज एक मोठी दुर्घटना टळली आहे. श्रीनगर-बारामुल्ला या अत्यंत महत्त्वाच्या राष्ट्रीय महामार्गावर दहशतवाद्यांनी पेरलेला एक आयईडी वेळीच शोधून काढण्यात सुरक्षा दलांना यश आले. या घटनेमुळे परिसरात एकच खळबळ उडाली असून, एका मोठ्या दहशतवादी कटाचा पर्दाफाश झाला आहे.

आज सकाळी नेहमीप्रमाणे गस्त घालत असताना सुरक्षा जवानांना रस्त्याच्या कडेला एक अत्यंत संशयास्पद पॅकेट दिसून आले. या पॅकेटमध्ये स्फोटके असण्याची शक्यता लक्षात घेऊन जवानांनी तात्काळ सावधगिरी बाळगत संपूर्ण परिसराची घेराबंदी केली. सुरक्षेच्या कारणास्तव महामार्गाच्या दोन्ही बाजूंची वाहतूक तातडीने थांबवण्यात आली, ज्यामुळे रस्त्यावर वाहनांच्या लांबच लांब रांगा लागल्या होत्या.

घटनेचे गांभीर्य ओळखून बॉम्ब शोधक आणि नाशक पथकाला (BDS) पाचारण करण्यात आले. या पथकाने सर्व सुरक्षा नियमांचे पालन करत संशयास्पद वस्तूची तपासणी केली असता, तो आयईडी असल्याचे निष्पन्न झाले. त्यानंतर अत्यंत कौशल्याने ही स्फोटके सुरक्षितपणे निकामी करण्याची प्रक्रिया सुरू करण्यात आली. या कारवाईदरम्यान सुरक्षा दलांनी कडक बंदोबस्त तैनात केला होता.

या घटनेनंतर संपूर्ण श्रीनगर आणि बारामुल्ला परिसरात हाय अलर्ट जारी करण्यात आला आहे. लष्कर आणि पोलिसांनी संयुक्तपणे जवळच्या गावांमध्ये शोध मोहीम हाती घेतली आहे. परिसरात आणखी कुठे स्फोटके लपवून ठेवली आहेत का, याची खात्री करण्यासाठी ड्रोन आणि स्निफर डॉग्सची मदत घेतली जात आहे.

