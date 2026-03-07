Photo – सुहाना खानच्या ग्लॅमरस फोटोंनी चाहत्यांचे वेधले लक्ष

बॉलिवूड सुपरस्टार शाहरुख खानची मुलगी सुहाना खान तिच्या वडिलांइतकीच लोकप्रिय आहे. ती केवळ अभिनयातच नाही, तर जाहिरात क्षेत्रातही मोठी मजल मारत आहे. ती ‘मेबेलिन न्यूयॉर्क’ या प्रसिद्ध आंतरराष्ट्रीय कॉस्मेटिक ब्रँडची ब्रँड अॅम्बेसिडर आहे, जे तिच्या वाढत्या लोकप्रियतेचे प्रतीक आहे. सुहाना सोशल मीडियावर नेहमीच सक्रिय असते. तिचे फॅशन सेन्स आणि स्टायलिश लूक चाहत्यांना भुरळ घालतात, ज्यामुळे तिची फॅन फॉलोइंग सातत्याने वाढत आहे. तिने 2023 मध्ये ओटीटी द्वारे अभिनय क्षेत्रात पदार्पण केले. आता, सुहाना खान 2026 च्या अखेरीस मोठ्या पडद्यावर दिसणार आहे. दरम्यान, सोशल मीडियावर सक्रिय असलेल्या सुहानाने काही ग्लॅमरस फोटो शेअर करून चाहत्यांचे लक्ष वेधून घेतले आहे.