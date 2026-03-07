Photo – सुहाना खानच्या ग्लॅमरस फोटोंनी चाहत्यांचे वेधले लक्ष

सामना ऑनलाईन
|
बातमी शेअर करा :
सामना फॉलो करा

बॉलिवूड सुपरस्टार शाहरुख खानची मुलगी सुहाना खान तिच्या वडिलांइतकीच लोकप्रिय आहे. ती केवळ अभिनयातच नाही, तर जाहिरात क्षेत्रातही मोठी मजल मारत आहे. ती ‘मेबेलिन न्यूयॉर्क’ या प्रसिद्ध आंतरराष्ट्रीय कॉस्मेटिक ब्रँडची ब्रँड अॅम्बेसिडर आहे, जे तिच्या वाढत्या लोकप्रियतेचे प्रतीक आहे. सुहाना सोशल मीडियावर नेहमीच सक्रिय असते. तिचे फॅशन सेन्स आणि स्टायलिश लूक चाहत्यांना भुरळ घालतात, ज्यामुळे तिची फॅन फॉलोइंग सातत्याने वाढत आहे. तिने 2023 मध्ये ओटीटी द्वारे अभिनय क्षेत्रात पदार्पण केले. आता, सुहाना खान 2026 च्या अखेरीस मोठ्या पडद्यावर दिसणार आहे. दरम्यान, सोशल मीडियावर सक्रिय असलेल्या सुहानाने काही ग्लॅमरस फोटो शेअर करून चाहत्यांचे लक्ष वेधून घेतले आहे.

संबंधित बातम्या या पब्लिशरकडून आणखी

Ratnagiri News – मुंबई-गोवा महामार्गावरील डायव्हर्जनमुळे अपघातांची मालिका; योग्य उपाययोजनांची मागणी

लग्न झालं आणि पठ्ठ्या 24 तासांत मैदानात उतरला, अर्जुन तेंडुलकरचा व्हिडीओ चर्चेत

जागतिक महिला दिन विशेष: करिअर आणि कुटुंब; ‘सुपरवूमन’ने असा साधावा समतोल!

जींदमध्ये रंगाच्या कारखान्याला भीषण आग; 4 महिला कामगारांचा मृत्यू, 13 जण गंभीर जखमी

crime news new

Ratnagiri crime news – मिऱ्या येथे पूर्ववैमनस्यातून मच्छिमारावर 9 वेळा सपासप वार; परिसरात तणावपूर्ण वातावरण

नांदेडमध्ये तरुणीच्या आत्महत्येप्रकरणी राष्ट्रवादीचा नेता जीवन पाटील घोगरेविरुद्ध गुन्हा दाखल

आध्यात्मिक रंगात जान्हवी कपूरने साजरा केला 29 वा वाढदिवस; अनवाणी 3 हजार 550 पायऱ्या चढून घेतले तिरुपती बालाजीचे दर्शन

नांदेडच्या होमिओपॅथिक कॉलेजच्या विद्यार्थिनीने उचलले टोकाचे पाऊल, नातेवाईकांचा हॉस्टेल चालकावर आरोप

Photo – सावित्रीबाईंच्या भूमिकेत राजसी भावे तर महात्मा फुलेंच्या भूमिकेत दिसणार अभिषेक देशमुख