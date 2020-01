बेवारस मृतदेहांवर अंत्यसंस्कार करणाऱ्या मोहम्मद शरीफ चाचांना पद्मश्री

गेल्या 27 वर्षात पाच हजाराहून अधिक बेवारस मृतदेहांवर अंत्यसंस्कार करणाऱ्या अयोध्येतील मोहम्मद शरीफ (80) चाचांना केंद्र सरकारकडून पद्मश्री पुरस्कार जाहीर झाला आहे. मोहम्मद शरीफ यांचा आज प्रजासत्ताक दिनानिमित्त अयोध्येत सत्कार करण्यात आला. हा पुरस्कार म्हणजे आपण गेल्या 27 वर्षात केलेल्या कामाची पोचपावती असल्याचे त्यांनी यावेळी सांगितले.

Ayodhya:Mohd Sharif, who has been named for Padma Shri for cremating unclaimed bodies, says,”27 yrs ago, my son was murdered in Sultanpur&I got to know about it a month later.After that,I took this task in my hand.I’ve cremated 3000 bodies of Hindus&2500 bodies of Muslims so far” pic.twitter.com/2iw5Cp3gWd

— ANI UP (@ANINewsUP) January 26, 2020