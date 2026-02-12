बांगलादेशच्या निवडणुका असंवैधानिक, शेख हसीना यांचा मोहम्मद युनूस यांच्यावर थेट प्रहार

सामना ऑनलाईन
|
बातमी शेअर करा :
सामना फॉलो करा

बांगलादेशच्या राजकीय पटलावर पुन्हा एकदा मोठी खळबळ माजली आहे. माजी पंतप्रधान शेख हसीना यांनी सध्याच्या अंतरिम सरकारवर अत्यंत गंभीर आरोप करत नुकत्याच पार पडलेल्या निवडणूक प्रक्रियेला कडाडून विरोध दर्शवला आहे. या निवडणुका पूर्णपणे अवैध आणि असंवैधानिक असल्याचे म्हटले आहे.

शेख हसीना यांनी म्हटले आहे की, मोहम्मद युनूस यांच्या नेतृत्वाखालील प्रशासनाने देशातील लोकशाही मूल्यांची पायमल्ली केली असून, अवामी लीगसारख्या मोठ्या लोकशाहीवादी पक्षाला निवडणुकीच्या रिंगणातून जाणीवपूर्वक बाहेर ठेवण्यात आले आहे.

शेख हसीना म्हणाल्या आहेत की, ज्या पद्धतीने या निवडणुका पार पडल्या, ती लोकशाहीची थट्टा असून केवळ एका विशिष्ट विचारसरणीला सत्तेत बसवण्यासाठीचा हा कट होता. मोहम्मद युनूस यांनी सत्तेचा गैरवापर करून विरोधी आवाजाची गळचेपी केली असल्याचा दावाही त्यांनी केला आहे. बांगलादेशात सध्या सुरू असलेल्या अस्थिरतेला आणि हिंसाचाराला हे अनधिकृत सरकारच जबाबदार असून, जोपर्यंत संविधानाच्या चौकटीत राहून आणि सर्व पक्षांना समान संधी देऊन निवडणुका घेतल्या जात नाहीत, तोपर्यंत या प्रक्रियेला कोणतेही कायदेशीर अधिष्ठान प्राप्त होणार नाही, अशी भूमिका हसीना यांनी मांडली आहे.

संबंधित बातम्या या पब्लिशरकडून आणखी

पंजाबमध्ये ऑपरेशन लोटसचा भांडाफोड, ‘आप’ आमदाराने उघड केला भाजपचा डाव

FIR दाखल करा किंवा विशेषाधिकार प्रस्ताव आणा, मी घाबरणार नाही, राहुल गांधींनी केंद्र सरकारला ठणकावले

कामगार ही वस्तू नाही! औद्योगिक संबंध सुधारणा विधेयक लोकशाही विरोधी; लोकसभेत सुप्रिया सुळे आक्रमक

माझ्या हत्येचा कट रचला जात आहे, मनोज जरांगेंचा खळबळजनक आरोप

किम जोंग उन यांनी जाहीर केला वारसदार, उत्तर कोरियाची सत्ता आता ‘या’ व्यक्तीच्या हातात?

डील नाही तर ढील, हिंदुस्थान-अमेरिका व्यापार करारावरून अखिलेश यादव यांची केंद्र सरकारवर टीका

north-korea-kim-jong-un-daughter-kim-ju-ae-successor-assessment (1)

Indian Student Killed By US Officer, अमेरिकन प्रशासनाकडून कुटुंबाला २६२ कोटींची नुकसानभरपाई

Budget Session 2026 – ज्येष्ठ नागरिकांच्या पदरी निराशाच, अ‍ॅडल्ट डायपर्स आणि व्हीलचेअरवर कर कशासाठी? प्रियंका चतुर्वेदींचा राज्यसभेत सवाल

किम जोंग ऊन यांचा सत्तेचा वारसदार ठरला! परिवारातील व्यक्तीच सांभाळणार धुरा; दक्षिण कोरियाचा दावा