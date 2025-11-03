हिंदी माझी मावशी, माय मरो मावशी जगो! प्रकाश सुर्वेंचे वादग्रस्त वक्तव्य

सामना ऑनलाईन
|

“मराठी माझी आई आहे तर, हिंदी माझी मावशी आहे. एकवेळ आई मेली तरी चालेल, पण मावशी जगली पाहिजे”, असं वादग्रस्त वक्तव्य मिंधे गटाचे आमदार प्रकाश सुर्वे यांनी केलं आहे. उत्तर भारतीयांच्या एका कार्यक्रमात बोलताना त्यांनी हे वक्तव्य केलं आहे. त्यांच्या या वादग्रस्त वक्तव्याचा व्हिडीओ सध्या सोशल मीडियावर व्हायरल होत आहे.

व्हायरल व्हिडीओत मिंधे गटाचे आमदार प्रकाश सुर्वे म्हणताना दिसत आहेत की, “मराठी माझी मातृभूमी माझी आई आहे. मात्र उत्तर भारत ही माझी मावशी आहे. एकवेळ आई मेली तरी चालेल, पण मावशी जगली पाहिजे. कारण मावशी जास्त प्रेम करते.”

 

 

 

View this post on Instagram

 

A post shared by Saamana (@saamana_online)

संबंधित बातम्या या पब्लिशरकडून आणखी

BARCचा शास्त्रज्ञ असल्याचे भासवत कोट्यवधींचा परदेशी निधी मिळवला, 60 वर्षीय आरोपीला अटक

बिहार निवडणुकीच्या आधी महिलांना १० हजार रुपये देण्यात आले, 20 वर्षात का नाही दिले? प्रियांका गांधींचा PM मोदींना सवाल

court

Mumbai News – वारंवार परदेश दौरै करणाऱ्या महिलेला वाढीव पोटगी देण्यास नकार, सत्र न्यायालयाचा महत्वपूर्ण निकाल

शहा आणि कंपनीला उद्धव ठाकरे व शिवसेनेचं नाव घेतल्याशिवाय घास घशाखाली उतरत नाही – उद्धव ठाकरे

सदोष मतदार यादीवरती निवडणूक होता कामा नये, ही निवडणूक आयोगाची करप्ट प्रॅक्टीस; उद्धव ठाकरे यांचा घणाघात

दिव्यातील आठ बेकायदा इमारती तत्काळ तोडण्याचे आदेश, उच्च न्यायालयाचा ठाणे पालिकेला दणका

केंद्राचं पथक दोन-तीन दिवसांत मराठवाड्याचा आणि संपूर्ण महाराष्ट्राचा दौरा कसा करणार? उद्धव ठाकरेंचा सवाल; राज्य सरकारकडून कोणाताही प्रस्ताव केंद्राकडे गेलेला नाही

पाकिस्तान अणुचाचण्या करत आहे; डोनाल्ड ट्रम्प यांचा खळबळजनक दावा

ट्रम्प यांची नवी खेळी! पुतिन, जिनपिंग यांचे केले कौतुक; या चतुर नेत्यांसोबत व्यापार करार कठीण असल्याचे केले स्पष्ट