हिंदी माझी मावशी, माय मरो मावशी जगो! प्रकाश सुर्वेंचे वादग्रस्त वक्तव्य

“मराठी माझी आई आहे तर, हिंदी माझी मावशी आहे. एकवेळ आई मेली तरी चालेल, पण मावशी जगली पाहिजे”, असं वादग्रस्त वक्तव्य मिंधे गटाचे आमदार प्रकाश सुर्वे यांनी केलं आहे. उत्तर भारतीयांच्या एका कार्यक्रमात बोलताना त्यांनी हे वक्तव्य केलं आहे. त्यांच्या या वादग्रस्त वक्तव्याचा व्हिडीओ सध्या सोशल मीडियावर व्हायरल होत आहे.
व्हायरल व्हिडीओत मिंधे गटाचे आमदार प्रकाश सुर्वे म्हणताना दिसत आहेत की, “मराठी माझी मातृभूमी माझी आई आहे. मात्र उत्तर भारत ही माझी मावशी आहे. एकवेळ आई मेली तरी चालेल, पण मावशी जगली पाहिजे. कारण मावशी जास्त प्रेम करते.”
View this post on Instagram