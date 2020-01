उत्तर प्रदेशमध्ये गुंडाराज, क्षुल्लक कारणावरून वकिलांनीच केली वकिलाची निर्घृण हत्या

उत्तर प्रदेशमधील लखनऊ शहरातील कृष्णानगर भागामध्ये क्षुल्लक कारणाने झालेल्या वादाचे रुपांतर हाणामारीमध्ये झाले आणि पाच जणांनी वकिलाची निर्घृण हत्या केलाचा खळबळजनक प्रकार समोर आला आहे. शिशिर त्रिपाठी (35) असे हत्या झालेल्या वकिलाचे नाव आहे. हत्याप्रकरणी आतापर्यंत एकाला अटक करण्यात पोलिसांना यश आले असून चौघे अद्याप फरार आहेत.

मंगळवारी रात्री शिशिर त्रिपाठी हे आपल्या घराजवळ उभे असताना वकील उपेंद्र तिवारी आपल्या साथिदारांसोबत तिथे आला. दोघांमध्ये कोणत्यातरी मुद्द्यावरून वाद सुरु झाला. वादाचे रुपांतर हाणामारीमध्ये झाले. तिवारीसोबत आलेल्या साथिदारांनी त्रिपाठी यांना लाथाबुक्क्या, पट्ट्याने मारहाण केली. यामध्ये गंभीर जखमी झालेल्या त्रिपाठी यांना ट्रामा सेंटरमध्ये दाखल करण्यात आले, मात्र उपचारापूर्वीच डॉक्टरांनी त्यांना मृत घोषित केले.

त्रिपाठी यांच्या हत्येप्रकरणी दोन ओळखीच्या व्यक्तींसह तीन अनोळखी व्यक्तींवर पोलिसात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. आरोपींना अटक करण्यासाठी पोलिसांनी 45 ठिकाणी छापेमारी केली. आतापर्यंत वकील विनायक ठाकूर नावाच्या आरोपीला अटक करण्यात आले असून अन्य आरोपींचा शोध सुरू आहे.

दरम्यान, या हत्याकांडप्रकरणी पीडित शिशिर त्रिपाठी यांच्या कुटुंबाला जिल्हा प्रशासनाने 2 लाख आणि केंद्र व लखनऊ बार असोसिएशनाने प्रत्येकी 50 हजार रुपयांची मदत जाहीर केली आहे.

Lawyer Shishir Tripathi’s family to get Rs 2 lakh ex-gratia from Dist. Admin, Rs 50,000 each from Lucknow Bar Association&Central Bar Association. Case registered. 1 police personnel suspended for negligence.1 person arrested,police raids underway at 45 locations to nab 4 accused https://t.co/KjK8a2huQy

— ANI UP (@ANINewsUP) January 8, 2020