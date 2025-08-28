रत्नागिरीत शिवसेनेची मोर्चे बांधणी, स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीचे पडघम

स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर शिवसेनेची (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) महत्त्वपूर्ण नियोजन बैठक पार पडली. या बैठकीत शिवसेनेचे (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) उपनेते माजी आमदार बाळ माने यांनी मार्गदर्शन केले.
शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाचे शिवसेना उपनेते माजी आमदार सुरेंद्रनाथ उर्फ बाळ माने यांच्या प्रमुख उपस्थितीत झालेल्या बैठकीत विविध विषयांवर चर्चा करण्यात आली. रत्नागिरी नगरपरिषद क्षेत्रातील प्रभागांची संख्या व त्यांची व्याप्ती निश्चित करण्यासंदर्भात अधिसूचना काढण्यात आली असून त्यावर काही हरकती घेण्यासाठी व आगामी जिल्हा परिषद, पंचायत समिती व नगरपरिषद निवडणूक संदर्भात गण प्रभाग निहाय आढावा बैठकांचे नियोजन करण्यात आले.
जिल्हा समन्वयक संजय पुनसकर, तालुका प्रमुख शेखर घोसाळे, शहर संघटक प्रसाद सावंत, महिला विधानसभा क्षेत्र संघटक, सायली पवार, युवासेना तालुका अधिकारी संदेश नारगुडे, उपतालुकाप्रमुख विजय देसाई, महेंद्र चव्हाण, प्रकाश जाधव, उपशहर प्रमुख नितीन तळेकर, सलील डाफळे, माजी नगरसेविका रशिदा गोदड, तालुक्यातील व शहरातील सर्व विभाग प्रमुख, उपविभागप्रमुख उपस्थित होते.