अशोक खरातसारख्या नराधमांना भर चौकात उभं करून सुया टोचून मारलं पाहिजे, मुनगंटीवारांचा संताप

धार्मिक अंधश्रद्धेचा आधार घेत महिलांचे लैंगिक शोषण करणारा अशोक खरात प्रकरणात दररोज नवनवीन धक्कादायक माहिती समोर येत आहे. राज्यातील काही मंत्री देखील या प्रकरणात अडकलेले आहेत. त्यामुळे सध्या या प्रकरणावरून अनेकांवर टांगती तलवार लटकत आहे. या प्रकरणी शुक्रवारी रात्री रुपाली चाकणकर यांनी अजित पवार गटाच्या महिला अध्यक्षपदाचा देखील राजीनामा दिला. त्यावर बोलताना भाजपचे नेते सुधीर मुनगंटीवार यांनी अशोक खरातवर जोरदार निशाणा साधला.

”रुपाली चाकणकर यांनी राजीनामा दिला हे योग्यच आहे. कारण हे प्रकरण अतिशय भयंकर आहे. खरेतर खरातला कायद्याने शिक्षा व्हावी, असे मला वाटत असले तरी अशा नराधमांना चौकात उभं करून सुया टोचून टोचून मारले पाहिजे, असा संताप भाजप नेते सुधीर मुनगंटीवार यांनी व्यक्त केला. एका दिवसासाठी कायदा बदलून या नराधमाला भर चौकात शिक्षा दिली पाहिजे, असेही मुनगंटीवार म्हणाले.

संबंधित बातम्या या पब्लिशरकडून आणखी

नोकियात मोठी नोकरकपात, 14000 कर्मचाऱ्यांची जाणार नोकरी

पुण्यात पोलीस भरतीच्या वेळी मैदानी चाचणीत तरुणाचा मृत्यू

IPL 2026 – बांगलादेश सरकारचा यू टर्न, IPL सामन्यांच्या प्रक्षेपणावरील बंदी उठवली

संजय राऊत यांच्या राज्यसभेतील प्रश्नाला केंद्राचे उत्तर; राज्यातील शेंद्रा-बिडकीनला मंजुरी, दिघी पोर्टलाही ग्रीन सिग्नल

पैसे चोरल्याच्या संशयावरून बापाने दोन मुलींना रात्रभर उलटे टांगले, पाण्याने तडफडत एकीचा मृत्यू

इंजिनमध्ये बिघाड झाल्यामुळे दिल्ली विमानतळावर इंडिगोच्या विमानाचे आपत्कालीन लॅंडिंग

पंतप्रधान मोदींच्या महत्त्वाकांक्षी कौशल्य, विकास योजनेत 9 हजार कोटींचा भ्रष्टाचार; दोषींवर कारवाई करण्याची शिवसेनेची लोकसभेत मागणी

पंतप्रधान कधी राष्ट्रीय विचार करतात का? त्यांची फक्त हम दो हमारे दो अशीच टीम आहे, संजय राऊतांनी पंतप्रधानांना सुनावले खडे बोल

सौदी अरेबियातील अमेरिकन हवाई तळावर इराणचा हल्ला; 12 अमेरिकी सैनिक जखमी, 2 गंभीर