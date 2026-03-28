इंजिनमध्ये बिघाड झाल्यामुळे दिल्ली विमानतळावर इंडिगोच्या विमानाचे आपत्कालीन लॅंडिंग

आंध्र प्रदेशातील विशाखापट्टणमहून दिल्लीला येणाऱ्या इंडिगो विमानाने इंदिरा गांधी आंतरराष्ट्रीय विमानतळावर आपत्कालीन लँडिंग केले. अग्निशमन दलाला सकाळी १०:५३ वाजता आपत्कालीन लँडिंगची माहिती मिळाली. अग्निशमन दलाच्या माहितीनुसार, सर्व प्रवासी सुरक्षित असून, कोणालाही दुखापत झाल्याचे वृत्त नाही. आपत्कालीन लँडिंगची माहिती मिळाल्यानंतर, अग्निशमन दलाने तात्काळ घटनास्थळी अग्निशमन गाड्या पाठवल्या आणि सुरक्षित लँडिंग सुनिश्चित केले.

विमानात १६१ प्रवासी होते. प्राथमिक माहितीनुसार, विमानाच्या इंजिनमध्ये बिघाड झाला होता. इंडिगोने या प्रकरणी अद्याप कोणतीही माहिती जाहीर केली नसली तरी, सुरक्षित लँडिंग सुनिश्चित करण्यासाठी विमानतळावरील रनवे २८ वर संपूर्ण आणीबाणी जाहीर करण्यात आली होती. रनवेच्या आजूबाजूला अग्निशमन दलाची वाहने आणि रुग्णवाहिका तैनात करण्यात आल्या होत्या.

